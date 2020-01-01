مدرب النصر ينتظر حسم موقف عبدالفتاح آدم وعبدالله مادو

الفحوصات التي أجراها آدم أكدت عودة الإصابة السابقة نفسها

يمر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي بحالة حيرة كبيرة بسبب بعض الإصابات التي يُعاني منها الفريق مؤخرًا.

تقارير مُقربة من العالمي قالت أن موقف الثنائي عبد الفتاح آدم وعبد الله مادو مازال غامضًا حتى الآن بسبب الإصابات المختلفة التي يُعاني منها الثنائي.

وأضافت التقارير أن الفحوصات التي أجراها آدم أكدت عودة الإصابة السابقة نفسها والتي يُعاني منها منذ وصوله إلى الفريق.

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لاعب التعاون السابق يُعاني بشكل مستمر من الإصابة ولم يمثل النصر منذ انتقاله له الصيف الماضي، سوى في 4 مباريات.

كما سبق وأجرى آدم فحوصات خاصة في دبي، بالإضافة إلى عودته من فرنسا، وسط الأسبوع الماضي، بعد برنامج تأهيلي في مركز خاص.

ومن المنتظر أن يخضع آدم خلال اليومين المقبلين لفحوصات طبية دقيقة جداً لتحديد سبب عودة الإصابة بشكل مستمر.

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على الجانب الأخر، مازال عبدالله مادو يخضع فيه لجلسات علاجية مكثفة، ولكن دون جدوى، ومن المرجح أن يجري عملية جراحية لتنظيف الركبة، ستغيبه نحو شهرين عن الملاعب.