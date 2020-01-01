رجاء السلمي : "الملز" سيكون ملعبًا للنصر وسيظهر بصورة مغايرة

كان نادي النصر قد أعلن عدم رضاه على ملعب النادي الحالي

كشف رجاء الله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة عن مفاجأة لنادي النصر السعودي، بعدما كشف عن الملعب الذي سيحتضن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وقال السلمي في تصريحات تلفزيونية أن ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" سيكون مخصصًا لنادي النصر في المستقبل القريب، مشيراً إلى جاهزية ملعب نادي الشباب لإقامة المباريات عليه.

وكان نادي النصر قد أعلن عدم رضاه على ملعب النادي الحالي إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض، بسبب الأرضية السيئة.

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وقال وكيل رئيس الهيئة عبر :" الشؤون الفنية بهيئة الرياضة بدأت سريعًا بمعالجة ملعب الملز بعد نهاية مباراة النصر والسد في أبطال آسيا، وسيظهر الملعب في مباراة الشباب والنصر بصورة مغايرة".

مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا أكد لإدارة العالمي عدم رضاه عن الملعب بسبب سوء الأرضية وضيق مساحة الملعب.

وأضاف السلمي:" ملعب الملز سيكون خاصًا لمباريات النصر في المستقبل القريب، خصوصاً أن نادي الشباب استطاع تجهيز ملعبه الخاص في النادي وبات جاهزاً لاستضافة المباريات".

وكان نادي النصر قد اعتمد ملعب الملز لإقامة مباريات النصر في الدور الثاني من دوري المحترفين هذا الموسم، إلا أن سوء أرضية تسبب في أزمة مؤخرًا.