مدرب النصر في موقف صعب قبل مواجهة الوحدة

سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين يعود بعدها للمشاركة مع الفريق

يمر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي بموقف حرج خلال الفترة الحالية، وذلك قبل مواجهة العالمي المُقبلة أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الفريق النصراوي يوم الأحد المُقبل أمام الوحدة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجهاز الطبي للعالمي أبلغ فيتوريا بعدم قدرة الثنائي عبد الله الخيبري وعبد الرحمن العبيد على المشاركة في لقاء الوحدة.

ويُعاني الثنائي من الإصابة والتي تعرضا لها رفقة المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولية الماضية، التي خاض فيها الأخضر مباراتين أمام منتخبي أوزباكستان وباراجواي.

وأكد الجهاز الطبي أنه تم تشخيص إصابة العبيد على أنها تمزق في عضلة الساق؛ حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه لمدة شهر.

كما تأكد غياب الخيبري عن المباراة حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين يعود بعدها للمشاركة مع الفريق.

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يُذكر أن نادي النصر يتساوى حاليًا في الرصيد مع نادي الهلال بصدارة الدوري السعودي، حيث يمتلك 20 نقطة في رصيده.