موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفى

تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" أبوابها لاستضافة مباراة هامة بين الأهلي والفيصلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجرياً.

عاد الراقي بشكل قوي بعد سقوطة أمام الحزم في الجولة الثامنة من كأس الأمير محمد بن سلمان ليتغلب على الاتحاد في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف ويرتفع رصيدهم للنقطة 17 محتلاً بهم المركز الثالث في الدوري السعودي، واستطاع أيضاً الأهلي أن ينتصر بنتيجة (4-1) على الجندل في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة أيضاً، ويُقدم الفريق مستوى رائع هذا الموسم على الرغم من خسارتهم أمام النصر في الجولة السابقة بهدفين دون رد، إلا أنهم يقدمون أداءً يجب الاشادة به، كما استطاعوا أيضاً أن يتخطوا دور الـ64 بعد انتصارهم بثلاثية نظيفة على نادي وج الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنقدم لكم كل ما تريدوا معرفته عن مباراة الأهلي القادمة ضد الفيصلي، الموعد التشكيل وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة الأهلي ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الفيصلي مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

19:40 السعودية، 18:40 مصر KSA SPORT



الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الفيصلي، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

📸 احتفاء إدارة النادي #الأهلي واللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول بالكابتن #عبدالباسط_هندي بعد حصوله على جائزة #أسد_الأهلي في شهر أكتوبر 2019م pic.twitter.com/Sgmsk4xRgq — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) November 21, 2019

من المتوقع أن يبدأ كريستيان جروس مدرب الراقي بطريقة (4-2-3-1) وأن يبدأ بالثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم كلاٌ من ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، بينما سيقود خط الهجوم اللاعب عمر السومة.



التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

عبدالله حسون - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

يوسف البلايلي - دجانيني تافاريس - عبدالفتاح عسيري

عمر السومة



الغيابات والتشكيل المتوقع للفيصلي

لن يفتقد الفيصلي لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الأهلي ، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

الفريق الأول لكرة القدم يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة #الاهلي #الفيصلي pic.twitter.com/C6g99solNR — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) November 21, 2019

من المتوقع أن يبدأ بريكليس تشاموسكا بتشكيلة (4-2-3-1) مع الدفع بإيجور روسي ورافائيل سيلفا في قلب الدفاع، في حين يقود ويليام ألفيس دي أوليفيرا هجوم الفريق وخلفه كلٌا من لويزينهو، يوسف الجبلي وخالد الكعبي.



التشكيل | 4-2-3-1