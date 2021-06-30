مدرب المجر يسخر من رونالدو ومبابي: أنتظركما على الشاطئ

مدرب المجر "يشمت" في كبار أوروبا

سخر ماركو روسي، مدرب المنتخب المجري من الخروج المبكر لمنتخبات كبار أوروبا بعد أيام من خروج فريقه من كأس أمم أوروبا "يورو" 2020.

وودعت المجر بطولة اليورو 2020 من مرحلة المجموعات حيث احتلت المركز الرابع في المجموعة السادسة برصيد نقطتين، بتعادلها مع فرنسا وألمانيا وهزيمتها أمام البرتغال 0-3.

ماذا قال مدرب المجر؟

نشر ماركو روسي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ساخرًا من الخروج المبكر لكل من فرنسا والبرتغال وألمانيا وكتب "انتظركم على الشاطئ".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي سخر فيها مدرب المجر من المشاركين في البطولة حيث علق من قبل على البرتغالي، كريستيانو رونالدو بعد التعادل مع ألمانيا والخروج من البطولة وقال: "رونالدو بطل عظيم، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون مزعجًا بسبب تصرفاته".

وتابع: "عندما سجل ركلة جزاء في مرمانا، احتفل وكأنه سجل هدفًا في مباراة نهائية، والناس لاحظوا ذلك".

مشوار المجر في يورو 2020؟

وقع منتخب المجر ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي أُطلق عليها مجموعة الموت، فى ظل تواجد منتخب ألمانيا الأكثر حصولًا على اللقب برصيد 3 ألقاب، منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم 2018 والمنتخب البرتغالى حامل لقب النسخة الأخيرة من اليورو.

لكن قدم الفريق المجري أداء غير متوقع وصعب الأمور على منتخبات أوروبا التي خرجت لاحقًا من منافسات بطولة يورو 2020.

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