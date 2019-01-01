مدرب الشباب السعودي يُراقب الهلال من الملعب

جارسيا حضر المباراة من أجل متابعة الفريق الهلالي عن قُرب وتدوين ملاحظاته الفنية

شهدت مباراة فريقي الهلال والعدالة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجد المدير الفني الإسباني لويس جارسيا المدير الفني لفريق الشباب، في مدرجات ملعب جامعة الملك سعود.

وحقق الزعيم الهلالي فوزًا كبيرًا على حساب العدالة بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة المؤجّلة من الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جارسيا حضر المباراة من أجل متابعة الفريق الهلالي عن قُرب وتدوين ملاحظاته الفنية، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ببطولة الدوري قريبًا.

ومن المنتظر أن يلتقي فريقي الهلال والشباب في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وبدأ المدرب الإسباني في اقناع مسؤولي الشباب رغم تواجده من فترة قريب، حيث ساهم في ذلك قيادته للفوز الأهلي مؤخراً بهدف دون رد بإمضاء الكولومبي دانيلو اسبيريا.

جارسيا كان قد أكد في تصريحات للرياضية أن فريقه الشباب الأول في الرياض لعدة أمور، أهمها لا تجد أي نادٍ سواء النصر أو الهلال لا يضم في صفوفه لاعبًا مؤثرًا خرج من نادي الشباب.

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وأكد أن هذا أكبر دليل على أنه شيخ أندية الرياض والسعودية، وقادر على مقارعة أي نادٍ متى ما عاد الليث لمستواه الحقيقي وستجده يتربع على القمة.