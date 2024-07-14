استعان بمدرب البرتغالي.. ريال مدريد يتبع "خطة كريستيانو رونالدو" لتجهيز مبابي!

يستعد ريال مدريد لاستقبال كيليان مبابي، نجم الفريق المنضم حديثًا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وفشل مبابي في قيادة فرنسا للتتويج بلقب يورو 2024، إذ ودع البطولة من نصف النهائي أمام إسبانيا، بينما عانى صاحب الـ25 عامًا من إصابة في الأنف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد يحرص على ضمان وصول نجمه إلى أفضل جاهزية مع بدء موسم 2024-2025، إذ سيتم تجهيزه وفق نظام تدريب كريستيانو رونالدو، أثناء تواجده في الفريق الملكي.

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وأوضحت أن كيليان سيعمل مع أنطونيو بينتوس، الذي ساعد كريستيانو على تحقيق التكيف الذي يسمح له باللعب في سن 39 عامًا.

ويشتهر بينتوس، الذي حصل على لقب "The Sargent" بجلسات اللياقة البدنية الشاقة، وسيعمل مع مبابي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حتى يكون الفرنسي جاهزًا للمساعدة في الدفاع عن ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأول.