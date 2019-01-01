مدرب إيفرتون: جوميش قد يعود قبل نهاية الموسم

أنباء سعيدة لجميع محبي كرة القدم..

قد يُسجل أندري جوميش، لاعب إيفرتون، عودته من جديد إلى ملاعب كرة القدم قبل نهاية الموسم الحالي 2019-2020، وذلك حسبما كشف ماركو سيلفا، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وكان جوميش قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة إيفرتون وتوتنهام والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في البريميرليج، وقد خضع لجراحة من أجل معالجة الكسر الذي حدث في كاحله.

الإصابة الشديدة جدًا رغم ما فيها من سوء، إلا أن مسؤولي إيفرتون ممثلين في جهازه الطبي والفني، متفائلون بأن يعود الدولي البرتغالي إلى الملاعب قبل نهاية هذا الموسم.

ماركو سيلفا خلال تصريحات صحفية قال "ليس من السهل تحديد موعد عودته، لكن ردود الفعل من الطاقم الطبي هي أننا من الممكن أن نراه يلعب هذا الموسم مرة أخرى.".

كما أضاف "بدا الأمر وكأنه إصابة خطيرة حقًا، ولكن كل شيء سار بشكل جيد ونأمل أن نراه مجددًا يلعب هذا الموسم، بالطبع لسنا متأكدين من ذلك الأمر.".

هيونج مين سون، والذي تدخل على جوميش بقوة وكان السبب في إصابته، عبّر مرارًا وتكرارًا على أسفه لما حدث، في الوقت الذي أقر الاتحاد الإنجليزي بإلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في المباراة بعد استئناف إدارة ليفي ضد القرار.

بالنسبة لسيلفا، فإن الدولي الكوري الجنوبي لم يخطيء عن عمد، ولكنه رفض التعليق على إلغاء البطاقة الحمراء، حيث قال "أنا لست الشخص المناسب للتعليق على هذا الأمر.".

وأتم "أقدم الاحترام لجميع القرارات وجميع الأندية التي تأخذ خطوات الاستئناف، ولكنني لن أُعلِق على البطاقة الحمراء. لقد كنت أول من قال بعد المباراة أن سون لم يتملك نوايا سيئة، يعود الأمر للحكم ليتخذ قراره.".

يذكر أن سون قد انفجر في البكاء خلال المباراة بعد إصابة جوميش، ثم أرسل رسائل اعتذار للاعب برشلونة السابق، إلى جانب احتفاله بطريقة "أنا آسف" خلال فوز السبيرز على النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.