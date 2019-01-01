للمرة الأولى .. جوميش يتواصل مع المشجعين بعد إصابته المروعة

الدولي البرتغالي يطمئن الجماهير ويشكرهم على دعمهم الهائل

وجه اللاعب البرتغالي أندريه جوميش، الشكر لمشجعي إيفرتون على دعمهم ورسائلهم للاطمئنان عليه بعد تعرضه لإصابة مروعة في مباراة توتنهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسبب لاعب السبيرس هيونج مين سون في إصابة لاعب برشلونة السابق بكسر مضاعف على مستوى الكاحل، على إثرها تأكد غياب العشريني البرتغالي عن الملاعب لفترة تتراوح بين الستة أشهر والعام.

واختلط الحابل بالنابل على أرضية ملعب "جوديسون بارك" بعد الإصابة المروعة، التي تسببت في انهيار اللاعب الكروي من هول مشهد الإصابة، حتى بعد حصوله على بطاقة حمراء من قبل الحكم مارتن أتكينسون.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية وعودته مرة أخرى لمنزل عائلته، قال جوميش في مقطع فيديو قصير عبر حسابه على موقع "انستجرام" الاجتماعي "مرحبًا بالجميع . كما تعلمون، فقد سارت الأمور على ما يرام وأنا الآن في المنزل مع العائلة".

العلاقة كانت سيئة للغاية بين اللاعب والمدرب! 🤦‍♂️



ما الذي جعل بيندتنر يقوم بتوجيه أقبح الشتائم إلى أرسين فينجر؟😱🤔 pic.twitter.com/vbvOkuiQC4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

وختم رسالته "أود أن أشكركم جميعًا على الدعم والرسائل وكل الطاقة الإيجابية.. شكرًا لكم".