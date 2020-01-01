مدرب إيجالو السابق يدعو مانشستر يونايتد للصبر عليه

من أكبر المعجبين بإمكانياته..

يؤمن كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني السابق لواتفورد، أن أوديون إيجالو، المنضم حديثًا إلى مانشستر يونايتد في حاجة إلى شهر على الأقل من أجل استعادة الإيقاع والتألق في الأولد ترافورد.

وكان اليونايتد قد نجح في الظفر بخدمات إيجالو على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم من الدوري الصيني في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض إصابة ماركوس راشفورد الطويلة.

كيكي سبق له العمل رفقة إيجالو في واتفورد وكذلك في الصين، ويُعد من أكثر المؤمنين بقدرات الدولي النيجيري، ولكن في الوقت نفسه فإنه أكد على أن اللاعب في حاجة إلى وقتٍ للتأقلم.

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المدرب الإسباني في حديثه للصحافة قال "هل هو حقًا جاهز لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز؟ الفارق البدني بين البريميرليج والصين كبير جدًا، ربما يحتاج إلى شهر واحد لاستعادة الإيقاع.".

وأضاف "الشيء الجيد أنه يعرف جسده جيدًا ويعمل بجد على الوقاية من الإصابات ودائمًا ما يتدرب وحيدًا بعد انتهاء التدريبات الأساسية.".

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"يجب أن أقول أنني شعرت أنه يبذل نفس المجهود عندما كان في الصين، لقد بذل نفس المجهود وأتى بنفس الجودة قبل أربع سنوات، كان لدينا الشعور حينها أنه يستطيع العودة إلى مستوى عالٍ في أوروبا من جديد."

"لديّ انطباع رائع عنه، لقد وقعت في الحب معه، كرجل إنه محترف وسهم مستقيم، كشخص لديه قيم مسيحية قوية في حياته الخاصة ويتمتع باحترام كبير."

وأتم "كلاعب من الصعب شرح مدى جودته، يستطيع أن يكسب الكرة ويمنحك وقتًا للفوز بالكرة الثانية، من الصعب للغاية الحصول على الكرة منه، إنه أقوى مما يبدو. ربما اختلف عمّا كان عليه من أربع سنوات، ولكن سيكون على ما يرام في أي معركة جسدية.".

يذكر أن إيجالو قد سجل 39 هدفًا بقميص واتفورد خلال عامين ونصف قضاهما في ملعب فيكاراج رود.