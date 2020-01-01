إيجالو: حققت حلم الطفولة وهذه خطتي مع مانشستر يونايتد

الدولي النيجيري لا يصدق أنه حقق حلم طفولته

قال الوافد الجديد على مانشستر يونايتد أوديون إيجالو، إنه حقق حلم طفولته، بعد انتقاله إلى معقل الشياطين الحمر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ونجح يونايتد في استعارة المهاجم النيجيري من شنجاي شينهوا في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، كثاني صفقاته في يناير، بعد دفع 55 مليون جنيه إسترليني لسبورتنج لشبونة، مقابل التوقيع مع برونو فيرنانديس.

وبعد وصوله الأراضي الإنجليزية، قال المهاجم النيجيري لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد تحقق الحلم لأنني في طفولتي كنت أحلم دائمًا بمانشستر يونايتد".

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وأضاف "الأمر أصبح الحلم حقيقية، ولا أستطيع قول أكثر من ذلك الآن. ماذا حدث قبل التوقيع؟ كانت لحظات مجنونة، ومن الواضح أنني سعيد للغاية لوجودي في مانشستر يونايتد قبل أي شيء".

وتابع "هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي، وأنا ممتن لوكيل أعمالي ومدرب مانشستر يونايتد الذي منحني الفرصة لأكون هنا".

وختم "خطتي الآن أن أحافظ على هدوئي لأنني قطعت مسافة سفر كبيرة جدًا من شنجهاي إلى مانشستر. فقط سأستريح اليوم، وغدًا سنبدأ العمل".

من جانبه، رحب المدرب أولي جونار سولشاير بالوافد الجديد، قائلاً "أوديون لاعب ذو خبرة، وسوف يعطيني خيارًا من نوع مختلف في الخط الأمامي، وهو لاعب كبير ومحترف حقيقي، وسوف يستغل وقته معنا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني الأمرين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، باحتلال المركز السابع برصيد 35 نقطة، على بعد 6 نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع.