يجب أن يخجل من نفسه.. مدرب إنجلترا المؤقت في قلب العاصفة بسبب "النشيد الوطني"!

ماذا فعل لي كارسلي؟

رفض لي كارسلي، المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، أداء النشيد الوطني لبلاده قبل مواجهة أيرلندا اليوم السبت في دبلن بافتتاح دوري الأمم الأوروبية، ما أثار غضب المشجعين.

وكان لي كارسلي، الذي يقود إنجلترا لأول مباراة بعد رحيل المدرب جاريث ساوثجيت، قد صرّح في وقت سابق بأنه "لن يردد نيشد (حفظ الله الملك)، لأنه سيركز بدلًا من ذلك على المباراة".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد لجأ المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قرار المدرب المؤقت، وقالوا إنه "يجب أن يخجل من نفسه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشار إلى أن كارسلي، المولود في برمنجهام، قد مثّل جمهورية أيرلندا على المستوى الدولي، علمًا بأن مباراة الليلة قد تكون بداية تجربة من 6 مباريات له، ما قد يؤدي إلى ترقيته بشكل دائم من دوره كمدرب رئيسي لفريق تحت 21 عامًا.

وسبق وصرح كارسلي أمس الجمعة: "(غناء النشيد) هو شيء عانيت منه دائمًا عندما كنت ألعب لأيرلندا، الفجوة بين الإحماء، أنت قادم إلى أرض الملعب والتأخير مع النشيد، لذلك فهو شيء لم أفعله أبدًا، كنت دائمًا أركز على المباراة، رغم ذلك أنا أحترم كلا النشيدين وأفهم مدى أهميتهما لكلا البلدين".

وسارع مشجعو إنجلترا إلى مشاركة غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: "محرج حقًا من لي كارسلي، طريقة سريعة لجعل المشجعين يكرهونك". وأضاف آخر: "إذا لم تتمكن من وضع قلبك وروحك في الوظيفة فتنحى جانبا وانتظر وظيفة أيرلندا"، وختم ثالث: "لذا، لم يستطع لي كارسلي أن يغني النشيد الوطني، حفظ الله الملك! يجب أن يخجل من نفسه. أشعر بالخجل منه".