مدرب إنتر السابق: الزواج سبب تألق برونو فيرنانديش

في الدوري الإيطالي وبقميص أودينيزي .. برونو فيرنانديش الذي لا تعرفه الجماهير

كشف المدرب السابق لإنتر أندريا ستراماتشيوني أنه ضغط على النجم البرتغالي برونو فرنانديش لكي يتزوج عندما عملا معًا في أودينيزي الإيطالي.

وكان برونو فيرنانديش قد لعب في الدوري الإيطالي لأودينيزي ثم سامبدوريا قبل أن يعود مرة أخرى إلى البرتغال ومنها إلى مانشستر يونايتد .

وأثناء فترته في أودينيزي لعب فيرنانديش تحت قيادة أندريا ستراماتشيوني الذي يمتلك الكثير من الذكريات اللطيفة معه، حيث كان مدربًا شابًا وقريبًا من عمر اللاعبين.

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وحول ذلك، قال ستراماتشيوني إنه نصح برونو فيرنانديش بالزواج من الفتاة التي كان يحبها، وبعد أن تزوجها بالفعل اتصل به ليخبره بالقرار.

وتزوج فيرنانديش في 2015 من حبيبته في المدرسة الثانوية آنا بينهو حين كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، ولكن طباعه الهادئة والخجولة تفسر ذلك القرار المبكر حسب ستراماتشيوني.

وقال المدرب الإيطالي صاحب الـ 44 عامًا لشبكة سكاي سبورتس: "كنت أدفعه كثيرًا لكي يتزوج، على الرغم من أنه كان مراهقًا في ذلك التوقيت"

وأضاف: "للقد قلت له طالما تحب هذه الفتاة، عليك أن تتزوجها" وعندما تزوجها اتصل بي ليقول: "لقد فعلت ذلك يا مدربي" كان الأمر مضحكًا، لقد كانت طريقة للمزاح معه"

وتابع: "لقد كنت معجبًا بسلوكه وأرى فيه لاعبًا مميزًا، ولكنني فوجئت برؤيته يصبح النجم المفضل لدى الجماهير في أولد ترافورد بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي"

وأردف: "برونو كان أحد اللاعبين الشباب الموهوبين في أودينيزي، كان يلعب لكنه لم يكن ناضجًا بما يكفي في ذلك الحين، كان يتعلم الكثير ويتطور وكان خجولًا للغاية"

وأكمل: "لقد كان مجتهدًا، في كل تدريب كنت أقول له عليك العودة بعد ظهر اليوم والقيام بالمزيد كان يفعل ذلك، لقد كان يجري دورتين أو ثلاث دورات تدريبية إضافية في الأسبوع ويعمل بجد على جانبه الفني وكذلك في الصالة الرياضية من أجل القدرات البدنية"

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يذكر أن برونو فيرنانديش قد قدم أداء مميزًا منذ انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، حيث حصل على لاعب الشهر في البريميرليج مرتين متتاليتين.