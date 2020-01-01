أخبار الانتقالات: باريس يبدأ التحرك لميسي واستمرار مطاردة اليونايتد لجريليش

رفض ليوناردو بونوتشي الانضمام إلى مانشستر سيتي حيث أنه يريد الاستمرار مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير سكاي سبورت إيطاليا.

قام بيب جوارديولا بمحاولة جديدة للتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي الدولي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سعيد بالبقاء في تورينو ويتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المدرب الجديد أندريا بيرلو.