مدرب إسباني يرفض عرض النصر لخلافة مينيزيس

النصر يبحث عن مدرب جديد

يبدو أن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، أصبح قريبًا من مغادرة قلعة نادي النصر، في ظل عدم اقتناع مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لما يقدمه المدرب مع العالمي.

النصر حقق الفوز على تراكتور سازي الإيراني بهدف دون رد، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل إلى دور الربع نهائي، ولكن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه.

ما هو موقف مينيزيس من الرحيل عن الهلال؟

بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن مينيزيس اقترب جدًا من الرحيل عن صفوف نادي النصر، بسبب مستوى الفريق الأصفر غير المقنع خلال الفترة الماضية، آخرها في مواجهة تراكتور.

إدارة النصر تدرس حاليًا بجدية الاستغناء عن خدمات مينيزيس، خاصة وأن هناك رغبة للسيطرة على جميع البطولات، أبرزها تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وبالرغم من التدعيمات القوية التي أبرمتها إدارة النصر، إلا أن مستوى الفريق الأصفر لم يتحسن، ويقدم أداء باهت في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف تتحرك إدارة النصر في ملف مدرب الفريق؟

وتدرس إدارة النصر خلال الوقت الحالي، إقالة مينيزيس، وفي نفس التوقيت، هناك العديد من المدربين يتم مفاوضتهم من أجل التعاقد معه أفضلهم لتدريب الفريق.

وأشار الإعلامي الرياضي طارق سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن إدارة النصر فاوضت المدرب الإسباني كيكي فلوريس، لتدريب الفريق الأصفر.

كيكي رفض عرض النصر، بالرغم من أنه جاء مغريًا، حيث عرضت الإدارة عليه مبلغ 4 ملايين يورو سنويًا، ولكنه رفض الفكرة مفضلًا البقاء في أوروبا.

رفض الأسباني كيكي فلوريس فكرة القدوم لتدريب النصر بعد أن عرضت عليه إدارة مسلي آل معمر عقداً يتقاضى فيه 4 ملايين يورو سنوياً pic.twitter.com/PIPFdrxD1T — طارق سعد (@Tareq0Saad) September 15, 2021

من هو كيكي فلوريس المرشح لتدريب النصر؟

يبلغ المدرب الإسباني من العمر 56 عامًا، حيث كان لاعبًا في أندية فالنسيا وريال مدريد وريال سراقسطة، واعتزل كرة القدم عام 1997، ليتجه إلى عالم التدريب.

بدأ مشواره التدريبي مع شباب ريال مدريد تحت 17 عامًا، ثم تولى مهمة تدريب خيتافي وفالنسيا في إسبانيا، وبنفيكا البرتغالي، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكانت لفوريس تجربة تدريبية في الإمارات، بدأت مع النادي الأهلي (شباب الأهلي حاليًا)، ثم العين، وبعدها عاد إلى إسبانيا من بوابة خيتافي، وانتقل إلى إنجلترا مع واتفورد، ثم تولى تدريب إسبانيول.

كيكي كانت له تجربة آسيوية أخرى، رفقة فريق شنجهاي شينوا الصيني، وأخيرًا مع واتفورد الذي رحل عن تدريبه في ديسمبر 2019.

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