مدرب أياكس يؤكد جاهزية دي يونج للمشاركة أمام ريال مدريد

يرى أن ريال هو الفريق المرشح للفوز بالمباراة والتأهل إلى دور الثمانية لكنه لن يتخاذل عن المحاولة

أكد إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، على تعافي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق من الإصابة.

أياكس يستعد لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعبه غداً الأربعاء.

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دي يونج الذي يحُضر للانتقال لبرشلونة الموسم القادم، أحد النجوم الذين أثيرت الشكوك حول مشاركتهم بمباراة الغد.

وقال مدرب أياكس في تصريحات صحفية:"فرينكي في حالة جيدة جداً ويتطلع للمباراة، لديه الكثير من الدوافع أهمها مواجهة بطل آخر 3 نسخ".

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وعن إشراك دوسان تاديتش كمهاجم:" الأمر أثبت نجاحه بشكل كبير ولدينا العديد من الخيارات الأخرى مثل هونتلار وكاسبر دولبرج".

الوقوع أمام ريال مدريد:"بالطبع هم الطرف المرشح لربع النهائي، لكنه تحدي عظيم لنا وعلينا تقديم 100% من قدراتنا على الجانب الجماعي والفردي".

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وأضاف:"يجب علينا الحفاظ على النظام والالتزام بالخطة، ندافع ونهاجم كفريق، ريال لديه إمكانيات كبيرة وخبرة متجسدة في لوكا مودريتش وكريم بنزيمة وتوني طروس وسيرجيو راموس".

يذكر أن مباراة العودة ستقام في 5 مارس القادم على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد