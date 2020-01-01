مدربه السابق: الخسارة تفيد ميسي وبيئة برشلونة فاسدة

تصريحات عميقة من المدرب السابق..

اعتبر خوان كارلوس أونزوي، مساعد مدرب برشلونة الأسبق، أن الهزيمة دائمًا ما تكون مفيدة لليونيل ميسي، إذ تمنحه طموحًا إضافيًا وحافزًا جديدًا للتألق، في الوقت الذي شدد فيه على أن مجد البرغوث يكمن في استمراريته.

أونزوي عمل في البرسا منذ 2008 كمدرب لحراس المرمى في الفترة التاريخية للمدرب بيب جوارديولا، قبل أن يرحل برحيله في 2012، ثم عاد ولكن كمدرب مساعد في الفترة المميزة للويس إنريكي من 2014 لـ2017.

في فترة من الفترات كان أونزوي أحد المرشحين لتدريب العملاق الكتالوني، غير أن الإدارة فضّلت التعاقد مع إرنستو فالفيردي، ليذهب أونزوي في رحلتين غير موفقتين مع سيلتا فيجو وجيرونا بالسنتين الأخيرتين.

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وخلال حوار مطول له، تحدث أونزوي عن ميسي وقال "شعرت منذ البداية أنني قريب جدًا من ليو ولطريقة عمله حتى ولو كنت مدربًا لحراس المرمى، كان أحد الحراس بينتو وكان صديقًا مقربًا من ميسي، تحدثنا كثيرًا عن كرة القدم.".

كما أضاف "شيء واحد يدفعني للجنون بشأن ليو وهو القدرة التي يمتلكها على مواكبة مرور الوقت، ليس من الصعب عليه أن يصبح رقم واحد، لكن الاستمرار في أعلى المستويات دائمًا والتطور مهنيًا هو شيء يُثير الإعجاب.".

"مواكبة مرور الوقت يتضمن رعاية يومية هائلة، يعتقد الناس أن المرء يصبح الأفضل بسبب مهارته الطبيعية، لكن الموهبة تتحسن بمرور الوقت والعمل، كان دائمًا الصبي الذي رغم ما يمتلكه من مهارات يريد أن يتطور، إنه الأذكى بالفعل."

"القدرة على استيعاب الإحباط والهزائم جعلت منه أكثر طموحًا. فإذا لا يمكنني الفوز اليوم، ماذا أفعل للفوز في المباريات التالية؟. لقد رأيته وهو طفل ووهو كبير، وأظن أن سبب ما وصل له القوة والوحدة الأسرية."

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في الوقت نفسه أعرف أونزوي عن إحباطه مما يحدث في مجلس إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة، ولم يكن وصفًا مثاليًا أكثر من أنها "بيئة فاسدة" لنعت مدى السوء الذي تعيشه البلوجرانا في الأشهر الأخيرة.

المدرب أتم حديثه قائلًا "لسوء الحظ هناك أشياء في النادي لا تتغير بمرور الوقت، عندما يبدأ موسم الانتخابات يبدأ الانقسام وينظر كل واحد إلى مصلحته، بالنسبة لتجربتي فإنني لا أقول أن ذلك يؤذي الفريق، ولكنه لا يساعده بكل حال من الأحوال."

"إنه يولد ضوضاء أطلق عليها كرويف مفهوم البيئة، برشلونة لديه لاعبون كبار، ولا يمكنك اللعب في نادٍ بهذا العيب القاتل."

الجدير بالذكر أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة برشلونة قد تقدموا باستقالاتهم في الآونة الأخيرة مع وجود اتهامات للرئيس جوزيب ماريا بارتوميو باختلاس خزينة النادي.