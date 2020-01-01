سيتين يحدد أهدافه مع برشلونة ويبدي رأيه في استئناف الموسم

هدف مشترك بين مدرب برشلونة وجماهير النادي

أكد كيكي سيتين مدرب برشلونة، على رغبته في الاستمرار مع الفريق الإسباني حتى نهاية عقده، والفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

سيتين تسلم مهمته في برشلونة في 13 يناير الماضي، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذي غادر النادي الكتالوني بعد خسارة كأس السوبر الإسباني.

قناة "TV3" الكتالونية استغلت فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، وتحدثت مع مدرب ريال بيتيس السابق عن خططه المستقبلية.

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وقال سيتين في تصريحاته:"أخبر اللاعبين بشكل مستمر،بطموحي في الفوز بالليجا ودوري أبطال أوروبا، أي من البطولتين، أو كلاهما معاً بالطبع، حيث حلمت بهذه الخطوة لسنوات".

وأضاف:"واثق من البقاء حتى نهاية عقدي لسنة ونصف بشكل ثابت، مع البقاء لسنة أخرى مشروطة، وربما التجديد لفترة أطول مع النادي".

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وتابع:"ما أريد الوصول له مع برشلونة، هو أن أصبح بطلاً، وبالنسبة لما نمر به الآن، لا أهتم كثيراً باستئناف الدوري الإسباني، بل يجب الخروج من أزمة كورونا بنجاح واحتضان كبار السن بعد القضاء على الوباء".

يذكر أن سيتين مرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2021 مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وخاض 12 مباراة مع الفريق قبل التوقف، فاز في 8 وتعادل في واحدة وتلقى 3 هزائم.