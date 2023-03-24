مدة غياب صادمة لنواف العقيدي .. هل يلعب ديربي الهلال والنصر؟

الفرصة تبدو سانحة لأوجستين روسي للعب

shahid

يبدو أن القدر سيُجبر أوجستين روسي عن التخلي عن الوظيفة الأسهل في العالم والعودة لارتداء قفازاته لحراسة مرمى النصر في المباريات القادمة.

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حارس المرمى الأرجنتيني انضم للنصر خلال يناير الماضي لتعويض المصاب دافيد أوسبينا لكنه لم يلعب سوى مباراتين لم يُقدم خلالهما المستوى المطلوب ليضعه المدرب رودي جارسيا على دكة البدلاء ويمنح الفرصة للحارس السعودي نواف العقيدي.

العقيدي استغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة وأثبت قدراته ليُصبح الحارس الأساسي للفريق، لكنه لن يستطيع الحفاظ على مكانه في المباريات القليلة القادمة بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في استبعاده من معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة حاليًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن طبيبًا مختصًا بإصابات العمود الفقري منح العقيدي حقنة علاجية خاصة لإزالة آلام الفقرات، مشيرة إلى أن اللاعب سيحتاج إلى فترة علاج وراحة لمدة أسبوعين تقريبًا.

غياب صاحب الـ23 عامًا لمدة 14 يومًا يعني ابتعاده عن حراسة مرمى النصر خلال المباراتين القادمتين في دوري روشن السعودي أمام العدالة والفيحاء، ومن المتوقع، حال سارت الأمور جيدًا، أن يعود اللاعب للتشكيل الأساسي خلال مواجهة الهلال في الديربي يوم 18 إبريل القادم.

Shahid