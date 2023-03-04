أوجستين روسي .. مرحبًا بك في النصر حيث الوظيفة الأسهل في العالم!

النصر تعاقد مع روسي في يناير الماضي

نجد كثيرًا مقالات عبر الإعلام والسوشيال ميديا تتحدث عن الوظيفة الأسهل في العالم، يتحدث البعض عن وجودها في سويسرا وأمريكا والإمارات، لكن لا يعلم العديد أن أوجستين روسي فاز بإحداها وكانت في العاصمة السعودية الرياض.

حارس المرمى الأرجنتيني مرتبط بعقد مع بوكا جونيورز ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد كان في طريقه إلى فلامنجو عقب نهاية عقده الصيف القادم، لكن جاءت له فرصة ذهبية ليلعب 6 أشهر مع النصر لتعويض المصار دافيد أوسبينا.

إقامة رائعة وراتب ضخم وفرصة للعب بجانب كريستيانو رونالدو .. هذا أفضل ما توقعه روسي حين وقع عقود انضمامه للنصر وطالب إدارة بوكا جونيورز بالموافقة على رحيله، لكنه لم يكن يعلم أنه سيحصل على المزيد في النادي السعودي.

روسي وصل الرياض وبعد ساعات قليلة لعب مباراته الأولى مع الفريق وكانت أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي، وقد استقبل 3 أهداف ولم يُقدم الأداء المطلوب، وبعدها لعب أمام الفتح في الدوري السعودي ولم يفز الفريق مكتفيًا بالتعادل 2-2.

روسي منذ تلك المباراة والتي كانت في الثالث من فبراير الماضي لم يلعب أبدًا! بل يستمتع تمامًا بالجلوس على دكة بدلاء النصر، وقد كانت مواجهة أمس أمام الباطن هي الرابعة له كبديل فيما يلعب السعودي نواف العقيدي أساسيًا.

صاحب الـ27 عامًا أصبح صاحب أسهل وظيفة في العالم .. الجلوس على دكة البدلاء والاستمتاع بمشاهدة أجواء الدوري السعودي ونجومه وعلى رأسهم زميله رونالدو، بجانب الإقامة في أحد أفخم فنادق الرياض والتمتع بجودة حياة عالية جدًا، ومع كل هذا يحصل على راتب شهري لم يكن ضمن أحلامه البسيطة في أمريكا الجنوبية!

هذا من زاوية اللاعب، لكن ماذا عن النصر؟ الفريق الذي خسر ماليًا وفنيًا بالتعاقد مع لاعب لم يتحر الدقة في البحث عنه ومتابعة مستواه! من المسؤول عن تلك الصفقة التي كلفت النادي مكانًا شاغرًا لصفقة أجنبية كان يُمكن أن تُقدم إضافة أكبر للمدرب رودي جارسيا.

قرار الإدارة النصراوية بالتعاقد مع حارس مرمى بالأساس كان خاطئًا في ظل المستوى المبهر الذي قدمه العقيدي مع المنتخبات السعودية الشابة، وكذلك في ظل حاجة النادي لدعم هجومه بلاعب أجنبي يُعوض به خيبة الأمل في جلال الدين ماشاريبوف وتعثر مسيرة بيتي مارتينيز بالإصابات.

وقرار التعاقد مع روسي كان خطأً آخر لأن ما ظهر لنا أن مستوى اللاعب أقل من المطلوب كثيرًا أو أنه غير جاهز للعب حاليًا! وفي الحالتين لا يمكن إلا أن يُوجه اللوم لإدارة مسلي آل معمر على تلك الصفقة.