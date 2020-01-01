مدة العقد تُعطل تجديد عقد كارلوس إدواردو مع الهلال

شارك إدواردو الموسم الجاري في 15 مباراة بمختلف البطولات سواء دوري محلي أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية قطر 2019

قالت تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي الهلال السعودي أن هناك خلاف بسيط بين إدارة الزعيم ووكيل اللاعب كارلوس إدواردو يؤجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

التقارير قالت أن اللاعب وافق على تجديد تعاقده مع الهلال بعد طلب الإدارة بقاءه رفقة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "الرياضية" قالت أن الخلاف بين الإدارة ووكيل يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط.

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.

صاحب الـ30 عامًا ارتدى القميص الأزرق في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وخلال هذه السنوات، حقق مع الهلال لقبي دوري سعودي، لقب وحيد كأس سوبر محلي، ولقبين من كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر من كأس ولي العهد، بجانب دوري أبطال آسيا 2019.

وشارك إدواردو الموسم الجاري في 15 مباراة بمختلف البطولات سواء دوري محلي أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية قطر 2019، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع آخر.

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وبشكل عام، خاض البرازيلي 134 مباراة بقميص الزعيم، أحرز خلالها 71 هدفًا، وصنع 18 آخرين.