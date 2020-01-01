مدافع محلي يُشعل الصراع بين الأهلي والاتحاد

صراعًا بين ناديي الأهلي والاتحاد على ضم اللاعب

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تحرك نادي الأهلي السعودي لدعم دفاع الفريق بلاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة «عكاظ» بحسب مصادرها الخاصة أكدت أن إدارة النادي الأهلي قريبة من التعاقد مع مدافع نادي التعاون طلال العبسي.

ويُعد العبسي أبرز المدافعين المحليين خلال الفترة الأخيرة، ويبقى هدفًا لأكثر من نادٍ لدعم دفاعاتهم مثل الأهلي والاتحاد والنصر.

الصحيفة أكدت أن رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ يستهدف اللقاء مع نظيره في نادي التعاون محمد القاسم خلال اليومين المقبلين من أجل التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة قد تتم في ظل التوافق التام بين الإدارتين حول انتقال لاعب الأهلي سلطان مندش للتعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مما قد يُساهم في اتمام الصفقة.

في الإطار نفسه، أكدت بعض التقارير رغبة إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع اللاعب في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مؤخرًا.

وقد نشهد الأيام المُقبلة صراعًا بين ناديي الأهلي والاتحاد على ضم اللاعب، في ظل تفكيرالإدارة التعاونية بشكل جدي الاستفادة من العائد المادي بانتقال المدافع مع دخوله في الستة أشهر الأخيرة التي تخول له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة الإدارة.

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ويلعب العبسي مع التعاون منذ 2015 وخاض 69 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وتوّج مع "السكري" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المنصرم.