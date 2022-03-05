مدافع النصر يلتفت للعروض للرحيل في الصيف

يبدو أن نادي النصر في طريقه لخسارة أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اتخاذه قرارًا بعدم تجديد عقده مع العالمي، والرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

النصر يسعى للحفاظ على عناصره الأساسية خلال الفترة الحالية، لتعويض الموسم الحالي الذي شهد خروج الفريق من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى اقتراب خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار موقع "Torcedores" البرازيلي، إلى أن المدافع الأرجنتيني فونيس موري لا يريد الاستمرار مع نادي النصر الموسم المقبل، وسيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف الموقع أن موري يريد العودة مرة أخرى للعب في إحدى دوريات أمريكا الجنوبية، ولا يريد الاستمرار في المملكة العربية السعودية وقت أكثر من الموسم الحالي.

يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي فلامنجو البرازيلي بخدمات موري، الذي قد ينضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الدخول في مفاوضات مع وكيله.

وانضم موري إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفي الماضية 2021، قادمًا من نادي فياريال الإسباني، حيث ينتهي عقده في صيف 2023.

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النصر يحتل المركز الثاني بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.