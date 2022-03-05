هل يغيب حمدالله وإيجالو عن كلاسيكو الاتحاد والهلال؟

ترددت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأن الاتحاد والهلال لن يتمكنا من الاعتماد على مهاجما الفريقين المغربي عبد الرزاق حمد الله، والنيجيري أوديون إيجالو بالترتيب، في مواجهة الكلاسيكو القادمة.

الاتحاد سيواجه الهلال مساء يوم الثلاثاء القادم، في المواجهة المؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هي قصة عدم قدرة حمدالله وإيجالو في المشاركة بالكلاسيكو؟

تداولت الجماهير خبرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن الاتحاد لن يستطيع إشراك مهاجمه المغربي حمد الله، والهلال لن يقدر على الاعتماد على النيجيري أوديون إيجالو في مباراة الكلاسيكو.

السبب وراء عدم قدرة الاتحاد والهلال على إشراك حمد الله وإيجالو، هو مشاركتهما مع النصر والشباب بالترتيب في الجولة 12 بالدوري السعودي.

حمد الله شارك مع فريقه السابق النصر أمام الرائد بالجولة 12، وفي نفس الجولة شارك إيجالو مع فريقه السابق الشباب أمام ضمك.

هل سيغيب فعلًا حمد الله وإيجالو عن الكلاسيكو؟

الإعلامي الرياضي وليد الفراج حسم الأمر نهائيًا، حيث أكد على أن الثنائي حمد الله وإيجالو، يستطيعا المشاركة في المباراة بشكل طبيعي، ولا صحة لما يتردد بأنهما لن يشاركا.

وكتب الفراج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يشدد خلالها على أن مباراة الكلاسيكو ستقام بمشاركة كل اللاعبين بشكل طبيعي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا يوجد أي سبب قانوني يمنع مشاركة إيجالو أو حمد الله في كلاسيكو الهلال والاتحاد، كفايا اشاعات".

لايوجد اي سبب قانوني يمنع مشاركة ايجالوا او حمد الله في كلاسيكو #الهلال_الاتحاد .. كفايه اشاعات 🙏 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 4, 2022

اقرأ أيضًا ..

غموض حول موقف حمدالله من مباراة الاتحاد والهلال

نجمه السابق: مشاكل النصر ستنتهي إن قلد الهلال في تلك الخطوة

هل يُصيب توقعه؟ .. الفراج يُسعد الهلال والاتحاد ويصدم النصر