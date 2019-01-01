مدافع إشبيلية يخضع للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه للريان

صفقة قوية للنادي القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الريان القطري في التوصل لاتفاق مع جابرييل ميركادو مدافع إشبيلية على اللعب له بدءً من الموسم القادم.

وينتهي عقد المدافع صاحب الـ32 عامًا مع فريقه الأندلسي بنهاية الشهر الجاري، وقد توصل لاتفاق مع الريان الساعي لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين الجيدين تمهيدًا للعودة للمنافسة بجدية على ألقاب الموسم القادم.

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وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن ميركاتو وصل العاصمة القطرية الدوحة وخضع للفحوصات الطبية المعتادة في مستشفى سبيتار قبل توقيع عقود انضمامه للفريق القطري.

ومن المتوقع أن يُعلن النادي عن صفقته وهي الأولى له هذا الصيف خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن المدافع الأرجنتيني يُجيد اللعب في كافة مراكز الخط الخلفي، وقد ارتدى قميص إشبيلية صيف 2016 قادمًا من ريفربليت، وخاض خلال الموسم الأخير 34 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.