مدافع ألمانيا يشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة

البديل الأنسب لفاران؟

صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد، على التعاقد مع ماتياس جينتر مدافع ألمانيا وبوروسيا مونشنجلادباخ هذا الصيف.

عقد الدولي الألماني ينتهي مع جلادباخ في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط تكهنات مستمرة حول مصيره.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن اللاعب نفسه لا يمانع البقاء مع ناديه الحالي، لكنه لم يحصل على عروض للتجديد حتى الآن.

الوضع الحالي يمنح برشلونة وريال الكثير من الأمل لاقتناص صاحب الـ27 سنة بمقابل مادي مخفض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المحتمل أن يتوقف موقف ريال مدريد من الصفقة، على ما سيسفر عنه ملف التجديد لرافاييل فاران ومفاوضاته مع مانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر يحاول برشلونة التعاقد مع مدافع جديد، مع اقتراب رحيل الثنائي الفرنسي كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي.

أتلتيكو مدريد كذلك يريد التعاقد مع المدافع الألماني، ليصبح الصراع ثلاثيًا على ضم جينتر الذي قد يفضل خوض تجربة جديدة مع أحد عمالقة إسبانيا، بدلًا من البقاء مع جلادباخ في الدوري الألماني في حالة استمرار التعثر في مفاوضات التجديد.

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يذكر أن جينتر الذي انتقل لجلادباخ من بوروسيا دورتموند في 2017، شارك كأساسي مع ألمانيا في يورو 2020 قبل خروج الفريق أمام إنجلترا في دور الـ16.