لاعب تشيلسي سبب اختيار رقم لاعب النصر الجديد

المنضم حديثًا إلى صفوف النصر السعودي القميص

ماجد جزر فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طلب اللاعب مختار علي، المنضم حديثًا إلى صفوف النصر السعودي القميص رقم 21 الشاغر حاليًا.

التقارير كشفت أن اللاعب أختار هذا الرقم لتعلقه الكبير باللاعب الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق.

ويأتي تعلق اللاعب بماتيتش حينما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي، حيث أرتدى مختار من قبل قميص النادي اللندني.

مختار لعب ضمن صفوف تشيلسي في مختلف الفئات السنية بين عامي 2008 و2017، قبل أن يرحل عن الفريق.

وكان النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب مختار علي بعقد يمتد لـ3 سنوات، قادما من فيتسيه أرنهايم الهولندي.

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وجاء انتقال مختار علي إلى النصر قبل دقائق من إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي، حسب ما أعلن نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي.