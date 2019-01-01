محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة جينك

النجم المصري محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تدريبات الريدز التي أقيمت اليوم استعدادًا لمواجهة الفريق مساء الغد أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا عقب أن تغيب النجم المصري عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام نظيره مانشستر يونايتد ليستكمل برنامجه العلاجي من الإصابة التي تعرض لها قبل التوقف الدولي.

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وكان النجم المصري قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتغيب صلاح عن معسكر المنتخب المصري الذي أقيم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بموافقة الجهاز الفني الجديد للمنتخب للراحة وقبل تعرضه للإصابة.

وكان من المتوقع عودة صلاح في مواجهة الريدز الماضية أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لكن ليفربول أصدر بيانًا قبل المباراة بشكل مباشر أكد خلاله أن اللاعب في حاجة للراحة.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل بعد مواجهة جينك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.