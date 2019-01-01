جيجز: روخو كان غريباً أمام ليفربول ومانشستر يونايتد فقد نقطتين

أسطورة مانشستر يونايتد يحمل روخو مسؤولية التعادل أمام ليفربول

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى راين جيجز لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز، أن ماركوس روخو مدافع الفريق، أخطأ بشكل كبير في مباراة ليفربول بالأمس وتسبب في استقبال فريقه هدف التعادل.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام ليفربول بالأمس بهدف لكل فريق، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جيجز في تصريحات إذاعية: "وان بيساكا لم يلعب في الفترة الأخيرة الكثير من المباريات بسبب الإصابات، ربما لو كان في كامل لياقته لخرج بقوة أكبر وأبعد الكرة".

وتابع: "أما بالنسبة لي روخو لقد كان وضعه غريباً، إنه يتوقع أين تذهب الكرة بدلاً من أي يبقى مع المهاجم".

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وواصل جيجز حديثه قائلاً: "أما من الجانب التكتيكي، قدم سولشاير مباراة رائعة، دافعوا بشكل جيد، تصدوا بشكل ممتاز للعرضيات".

وأتم تصريحاته قائلاً: "ليفربول أنهى المباراة بقوة كبيرة، أما بالنسبة لمانشستر يونايتد فسيشعر بأنه فقد نقطتين".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.