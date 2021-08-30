هل ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

نشبت أزمة في الأيام الأخيرة تخص انضمام نجمي ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

لا شك أن محمد صلاح هو النجم الأول لمنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وذلك بما قدمه من إنجازاتٍ عالمية مع نادي ليفربول والفراعنة على حدٍ سواء.

المنتخب المصري يستعد لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر الحالي، وكان يأمل أن تكون صفوفه مكتملة، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز انضمام عدد من اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية، وكان من بينها ليفربول وآرسنال المحترف بهما محمد صلاح ومحمد النني.

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وهنا نتعرف أكثر عن الأزمة التي أحدثتها أندية البريميرليج، وهل يستطيع محمد صلاح ومحمد النني الانضمام لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

ما هو سبب رفض ليفربول انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر؟

سبب أكثر الأزمات في كرة القدم في الآونة الأخيرة عادةً ما يكون فيروس كورونا، فبعد أن أوقف النشاط تمامًا في مع بداية ظهوره، نجحت الساحرة المستديرة في الدوران من الجديد، لكن تأثيراته لم تنته بعد.

وضعت مجموعة من الدول الأوروبية قائمةً أسمتها بالقائمة الحمراء في الآونة الأخيرة، كجزء من الإجراءات الاحترازية التي يتبعها العالم أجمع للحد من انتشار الفيروس، وضمت هذه القائمة عددًا من الدول والتي جاء من بينها مصر.

وجود الدولة في هذه القائمة يُجبر العائدين منها على العزل لمدة 10 أيام، وهو ما يعني غيابهم عن معتركاتٍ هامة ستبدأ في الدوري الإنجليزي والقارة الأوروبية بشكلٍ عام بعد التوقف الدولي مباشرةً.

هذا هو السبب الرئيسي في رفض ليفربول ومعظم الأندية الأوروبية انضمام لاعبيها لمنتخبات بلادهم، فدوري أبطال أوروبا سيبدأ مباشرةً بعد التوقف الدولي في سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى رغبة هذه الأندية إلى مواصلة التنافس في دورياتها المحلية.

ما هو رد فعل الاتحاد المصري على منع انضمام صلاح للمنتخب؟

لم يقف اتحاد الكرة المصري مكتوف الأيدي، بل تحرك في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، وبحث عن استثناء لمحمد صلاح.

لم يكن الاتحاد المصري وحيدًا في الأمر، فبعد تضرر العديد من المنتخبات حول العالم، أصدر الاتحاد الدولي "فيفا" بيانًا أصر فيه على سفر اللاعبين للدول الحمراء، وذلك بعد اعتراف المحكمة الرياضية بشرعية القرار.

هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

حتى الآن لم تُحل الأزمة بعد، وتبقى مسألة مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر الحالي تحت الشك.

تحدث حسام البدري مدرب المنتخب المصري عن الأمر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش معسكر الفراعنة، وأكد أن صلاح والنني خارج حساباته في مباراة المنتخب الأولى التي ستكون ضد أنجولا، لكن من الممكن أن يتواجدا في المباراة الثانية ضد الجابون.

وقال البدري: "أزمة مشاركة محمد صلاح لا تخصنا نحن فقط، بل هي أزمة عالمية".

وأضاف: "المؤكد أن صلاح والنني خارج الحسابات في مباراة أنجولا، ونحاول أن يتواجدا في المباراة الثانية أمام الجابون".

ما هي قائمة منتخب مصر 2021؟

رغم الأزمة القائمة بخصوص انضمام محمد صلاح ومحمد النني لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن المدرب حسام البدري قام بوضع الثنائي في القائمة، أملاً في اللحاق بالمباراة الثانية كما تحدث في مؤتمره الصحفي.

المركز اللاعب الفريق حراسة المرمى محمد الشناوي الأهلي حراسة المرمى الهاني سليمان سموحة حراسة المرمى محمد أبوجبل الزمالك الدفاع باهر المحمدي الإسماعيلي الدفاع عمر جابر بيراميدز الدفاع أيمن أشرف الأهلي الدفاع أكرم توفيق الأهلي الدفاع محمد عبد الشافي الزمالك الدفاع أحمد فتوح الزمالك الدفاع أحمد حجازي الاتحاد السعودي الدفاع محمود حمدي الونش الزمالك الدفاع علي جبر بيراميدز الوسط طارق حامد الزمالك الوسط عمرو السولية الأهلي الوسط حمدي فتحي الأهلي الوسط حسين الشحات الأهلي الوسط أحمد سيد زيزو الزمالك الوسط مصطفى فتحي الزمالك الوسط رمضان صبحي بيراميدز الوسط عبد الله السعيد بيراميدز الوسط محمد مجدي أفشة الأهلي الوسط محمد النني آرسنال الهجوم صلاح محسن الأهلي الهجوم محمد شريف الأهلي الهجوم أحمد حسن كوكا أولمبياكوس الهجوم محمد صلاح ليفربول

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

سيخوض منتخب مصر مباراتين في سبتمبر 2021 كما سبق الذكر في تصريحات المدرب حسام البدري، الأولى ستكون ضد أنجولا والثانية ستجمع الفراعنة بالجابون.