مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة ومجموعات مصر والجزائر والمغرب وجميع المنتخبات، ومتى ستبدأ المباريات ومتى تنتهي؟

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الإفريقية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2020 في العاصمة المصرية القاهرة، وأخرجت لنا مجموعات صعبة تنتظر المتأهل منها.

يُعد هذا الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال، ولم يكن الدور الأول بنفس النظام، بل كان بنظام خروج المغلوب من مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، وهو الدور الذي تأهل منه منتخب السودان وأكمل عقد المنتخبات العربية المشاركة في دور المجموعات، والذي لن يتخلف عنه أي منتخب عربي باستثناء الصومال التي خرجت من زيمبابوي.

جميع منتخباتنا العربية ستكون حاضرة في الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقام بقطر، وهي الجزائر وتونس وموريتانيا ومصر وليبيا والمغرب وبالطبع السودان كما سبق وذكرنا، لكن ما هي المجموعة الخاصة بكل منتخب، هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا؟

تتكون تصفيات كأس العالم 2022 في قارة إفريقيا من 3 أدوار، الأول تشارك فيه المنتخبات الثمانية والعشرين الأقل في التصنيف، ويكون عبارة عن مواجهتي ذهاب وإياب بين كل فريقين والخاسر يودع.

يبدأ 40 منتخبًا التصفيات من الدور الثاني، وينضم إليهم المنتخبات المتأهلة من الدور الأول، ويكون هذا الدور دور مجموعات، ويتكون من 10 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات تواجه بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، ويتأهل صاحب المركز الأول للدور الثالث.

الدور الثالث هو دور إقصائي كالدور الأول، حيث يواجه كل منتخب آخر ذهابًا وإيابًا والفائز يتأهل لكأس العالم 2022.

جدول تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا

الدور القرعة المواعيد الأول 29 يوليو 2019 4 - 10 سبتمبر 2019 الثاني 21 يناير 2020 1 سبتمبر - 16 نوفمبر 2021 الثالث لم يتحدد مارس 2022

مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الجزائر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، أما تونس فجاءت في المجموعة الثانية التي ضمت زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

وقعت مصر في مجموعة صعبة في تصفيات المونديال جاء بها الجار منتخب ليبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا، ووقعت المغرب مع منتخب عربي آخر هو السودان وجاء معهما غينيا وغينيا بيساو.

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جمهورية أفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليبريا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رواندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جنوب أفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا - الجولة الأولى

المباراة الموعد الملعب إفريقيا الوسطى - الرأس الأخضر الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد دي لا ريونيفيكيشن غينيا بيساو - غينيا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد أوليمبيكو السنغال - توجو الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد لات ديور مالي - رواندا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد أغادير ليبيا - الجابون الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

21:00 ليبيا، 20:00 المغرب ستاد هوجو تشافيز كينيا - أوغندا الخميس 2 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد نيايو الكونغو الديمقراطية - تنزانيا الخميس 2 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد مازيمبي النيجر - بوركينا فاسو الخميس 2 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد مراكش ناميبيا - الكونغو الخميس 2 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد أورلاندو مدغشقر - بنين الخميس 2 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد ماهاماسينا مصر - أنجولا الخميس 2 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد 30 يونيو الجزائر - جيبوتي الخميس 2 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر ستاد مصطفى شاكر المغرب - السودان الخميس 2 سبتمبر 2021،

21:00 السودان، 20:00 المغرب ستاد مولاي عبد الله موزمبيق - كوت ديفوار الجمعة 3 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد دو زيمبيتو زيمبابوي - جنوب إفريقيا الجمعة 3 سبتمبر 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب الملعب الوطني نيجيريا - ليبريا الجمعة 3 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد تيسليم بالوجن موريتانيا - زامبيا الجمعة 3 سبتمبر 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد نواكشوط الأولمبي تونس - غينيا الاستوائية الجمعة 3 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 تونس ستاد حمادي العقربي الكاميرون - مالاوي الجمعة 3 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد بول بيا غانا - إثيوبيا الجمعة 3 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد كابي كوست

نتائج مباريات الدور الأول في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا