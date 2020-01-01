الطبيب المعالج يكشف تطورات حالة صلاح: عانى من آلام في الجسم ونقص في كرات الدم البيضاء

المسحة الثانية تُجرى للاعب بعد خمسة أيام

كشف الدكتور حسام حسني؛ رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والمتابع لحالة محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تطورات حالة اللاعب، مؤكدًا أنه يتم علاجه حاليًا وفقًا لبروتوكول العلاج المصري.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أول أمس الجمعة، إصابة نجم الريدز بفيروس كورونا، خلال تواجده بمصر، للانضمام لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

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"تلقيت مكالمة من الدكتورة هالة زايد؛ وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، كي أتابع حالة صلاح وأقيم حالته، والتعليمات كانت واضحة من البداية بأن أتعامل معه كأنه مريض عادي، طلبت عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كأي مريض يأتي لنا، وبالفعل توجهنا به لمستشفى دار الشفاء، الأشعة كانت سليمة، لكن كان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء، لذلك تشخيصنا كان أن الحالة بسيطة، وعلى هذا الأساس بدأنا في علاجه".

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وأضاف: "نعالجه وفقًا للبروتوكول العلاج الخاص بمصر، لكننا أرسلنا إلى ليفربول تقرير كامل عن حالة صلاح مرفق بكافة الفحوصات، واريد أن أطمئن الجميع أن حالته جيدة للغاية، واليوم حالته أفضل بكثير، كان يعاني من بعض لام في الجسد، لكنه اليوم أفضل".

رئيس اللجنة العلمية اختتم: "على حسب البروتوكول المصري سيتم إجراء المسحة الثانية لصلاح بعد خمسة أيام من بداية العلاج أي مساء الخميس المقبل أو الجمعة صباحًا، الجميع هنا يتابع حالته، وأطمئن الجمهور أن المسحة الثانية ستكون سليمة".

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز بالأمس أمام توجو بهدف وحيد، سجله محمود حمدي "الونش"، ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين المنتخبين بعد غدٍ الثلاثاء.