إعادة ماني إلى مركزه ودكة بدلاء قوية.. حلول ليفربول لغياب صلاح

الأفكار كثيرة والأمور بيد كلوب..

ضربت الإصابات بكل قوة صفوف ليفربول في الآونة الأخيرة، وآخرها كانت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا إبان تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الحالي، مع عدم وضوح مدة غيابه ومتى سيكون جاهزًا للعودة مرة أخرى للملاعب.

هذا إلى جانب إصابة الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، مع الخسارة الكبرى بابتعاد فيرجيل فان دايك عن الملاعب على الأرجح حتى نهاية الموسم، ثم إصابة جو جوميز وتأكد غيابه هو الآخر لمدة طويلة.

يورجن كلوب الآن في أزمة حقيقية، وجدول الريدز مزدحم للغاية، حيث سيتعين عليه مواجهة ليستر سيتي على صعيد البريميرليج، ثم مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، ثم اللعب أمام برايتون وأياكس خارج الديار، وجميعهم مباريات هامة.

المزيد من الفرق

إذًا، فكيف يعوّض كلوب غياب صلاح وما هي الحلول المتاحة لتعويض الخسائر الدفاعية الفادحة؟ في هذا التقرير نستعرض سويًا بعض مما سيكون على طاولة الفيلسوف الألماني.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

مصادر .. ريال مدريد يقترب من إقالة زيدان

4-2-3-1

فاجأ يورجن كلوب الجميع في آخر مباراتين عندما غيّر من الشكل التكتيكي المعتاد منه، وقرر اللعب بطريقة 4-2-3-1، التي تظهر في الكثير من الأحيان بصورة 4-2-4.

إن أراد كلوب الاستمرار بنفس الطريقة في غياب صلاح وأرنولد، ففي البداية سيكون عليه اختيار من يرتاد الجبهة اليُمنى؟ هل يكون جيمس ميلنر الخبير أم الشاب نيكو ويليامز.

من أهم شروط هذه الطريقة أن يتواجد ظهيران لديهما القدرة على مساندة الهجوم بصورة أفضل، هذا يمنح الأفضلية لنيكو ويليامز، على أن يكون شيردان شاكيري أمامه ويكونا سويًا جبهة هجومية أمام جبهة ليستر الضعيفة في اليسار.

هذا إلى جانب وضح ديوجو جوتا في القلب بدلًا من الأطراف، على أن يستمر ساديو ماني في الجبهة اليُسرى وروبيرتو فيرمينو كمهاجم صريح.

ولكن من سيكون في مركز قلب الدفاع؟ في حالة أن تأكد شفاء فابينيو من إصابته، فبالطبع سيكون الاختيار الأفضل على الإطلاق جنبًا مع جويل ماتيب، أما إذا واصل الغياب، فناثان فيليبس سيكون الأوفر حظًا.

وفي منتصف الملعب، تحتاج هذه الطريقة إلى ثنائي بمقدوره تقديم الإضافة الهجومية والدفاعية في آن واحد، ولا يوجد ما هو أفضل من جوردان هندرسون وتياجو ألكنتارا سويًا لأداء هذا الدور بالتأكيد.

4-3-3

أما إذا قرر كلوب العودة إلى تشكيلته المفضلة التي حقق من خلالها المجد للريدز، 4-3-3، فسيكون عليه إجراء بعض التعديلات البسيطة على مراكز اللاعبين لتحسين الفاعلية في غياب صلاح وأرنولد.

التعديل الأول هو إعادة ماني ليلعب في الجبهة اليُمنى التي ابتعد عنها منذ وصول صلاح في 2017 إلى أنفيلد، مع الاعتماد على جوتا في الجبهة اليُسرى حيث يمكنه الإبداع وتظهر قدراته بصورة أكبر.

بالطبع، سيظل فابينيو هو الخيار المثالي لقلب الدفاع بجوار ماتيب، أما ثلاثية نصف الملعب فالتكامل الذي يقدمه "تياجو وهندرسون وفاينالدوم" فالأخير مثلًا يوفر التغطية الدفاعية لتقدم الأول، ويكون هندرسون بمثابة دينامو الأداء في التمرير وقطع الكرة وكل المهام المطلوبة من لاعب الارتكاز.

وهنا مع إضافة ثالث لمنتصف الملعب والاعتماد على ماني يمينًا، سيكون من الأفضل وضع جيمس ميلنر بديلًا لأرنولد قياسًا بقدرته على الدفاع والهجوم بصورة متوازنة بدلًا من المبالغة فقط في أحد الشقين.

البدلاء

الواقع أن ليفربول يمتلك دكة بدلاء جيدة تُطمئنه عكس المتداول، فتقريبًا في كل مركز يتواجد لاعب بديل على قدر جيد من الجودة.

هذا ما يظهر في التشكيل الآتي الذي نستعرضه معكم، والذي يؤكد حقيقة أن الغيابات لن تؤثر كثيرًا فقط إذا استغل كلوب الموارد الموجودة لديه بصورة مناسبة.