"محمد صلاح ضحية تحقيق النجاح في ليفربول"

لا يشعر الظهير الأيمن لفريق ليفربول ترنت ألكساندر أرنولد بالقلق حول تراجع مستوى زميله المصري محمد صلاح.

حيث يرى الإنجليزي إنه غير عادل أن تُطرح الأسئلة عن مستوى محمد صلاح في ليفربول، مع موهبة رائعة أثبتت نفسها مرات لا تحصى في الماضي.

كما تحدث النجم الشاب أيضًا عن الانتقادات التي تعرض لها في وقت سابق، وعن إمكانية تحقيق ليفربول للرباعية.

ماذا عن مستوى صلاح المتراجع مؤخرًا؟

قال أرنولد: "أعتقد أنه غير عادل. نظرًا المستويات التي وضع نفسه فيها، إنه ضحية نجاحه".

وواصل: "إنه لا يزال هدافًا كبيرًا، وخلفي من حيث التمريرات الحاسمة والناس يقولون إنه يقدم أداء سيئًا، وتقريبا أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا أيضا".

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وأوضح: "ما فعله لنا خلال المواسم الخمسة الماضية كان رائعًا، فليس من العدل أن يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة".

وأردف: "كلنا نعتقد أنه سيسجل الأهداف لنا. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضعها في الشباك مرة أخرى".

ماذا عن الانتقادات الي تعرض لها أرنولد؟

قال اللاعب الإنجليزي الدولي: "أعلم أن هناك أسئلة حول هذا الموضوع لكنها لا تزعجني حقًا".

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وتابع: "أعرف نقاط قوتي، وأعرف نقاط الضعف التي أحتاج إلى العمل عليها".

وأضاف: "يحق للناس إبداء آرائهم. بالنسبة لي، يتعلق الأمر فقط بالتأكد من أنني ألعب كل مباراة والتأكد من أنني لائق وصحي لتحقيق مستويات الأداء التي أحتاجها".

ماذا عن تحقيق ليفربول للرباعية هذا الموسم؟

"آمل ألا يكون ذلك مرة واحدة في العمر ولكن هذا واضح، هذه أول مرة نكون في هذا الموقف".

واختتم: "الاستمرار في الحصول على فرصة للفوز بكل البطولات في منتصف أبريل أمر رائع. إنه يظهر الجودة التي حصلنا عليها في الفريق للفوز بالمباريات. يتعلق الأمر بالتأكد من استمرارنا واستمراريتنا لمدة شهر آخر نحو ذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة فريق مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء ضمن الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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