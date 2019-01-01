الأرقام تجيب - من الأفضل بين صلاح ومحرز؟

مباراة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمة البريميرليج

يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على ملعب "أنفيلد" مساء الأحد المقبل ضمن قمة لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقاء سيلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل الصراع بين الفريقين على اللقب المحلي.

وستتوجه الأنظار نحو الثنائي محمد صلاح ورياض محرز لكونهما من أهم مفاتيح لعب الفريقين هذا الموسم، فمن، بلغة الأرقام، له الغلبة بين الجزائري والمصري؟

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لعب صلاح 15 مباراة هذا الموسم مع فريقه بين المحلي والأوروبي، وكلها بدأها أساسياً، مقابل 12 لمحرز، أتى في ثلاثة منها كبديل أثناء مجريات اللقاء.

صلاح شارك في مجموع 857 دقيقة بالبريميرليج، و359 في دوري الأبطال، مقابل 458 فقط لمحرز محلياً، و358 أوروبياً، الأرقام التي تبين مدى اعتماد يورجن كلوب على المصري، مقابل ازدياد دور الجناح الجزائري هذا الموسم مع بيب جوارديولا مقارنة بالماضي.

ونأتي للغة الأهداف، المصري سجل ثمانية أهداف بواقع خمسة في البريميرليج، منها ركلتي جزاء، وثلاثة بالأبطال، بينما يملك محرز ثلاثة، هدفين محليين وواحد أوروبي، وعلى صعيد التمريرات الحاسمة، يتفوق محرز بستة مقسمة بين البطولتين، وخمسة لصلاح، ثلاثة منها بالدوري.

ويتفوق نجم سيتي على ملك ليفربول المصري من حيث الدقة، إذ بلغت دقة تسديداته 83.3% و89.1% فيما يخص التمرير، بينما هي 65.4% و75.7% لصلاح.

وعلى صعيد المساهمة الهجومية، قدم صلاح 18 تمريرة مهمة في مناطق الخصم وفاز بركلة جزاء لفريقه، ومحرز قدم 24 تمريرة وفاز بركلتي جزاء لمانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول حالياً صدارة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة، مقابل 25 لمانشستر سيتي في المرتبة الثانية.