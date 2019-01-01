الأرقام تجيب - من الأفضل بين ستيرلينج وماني؟

مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي

يشهد مساء الأحد المقبل مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل عندما يستضيف ليفربول مانشستر سيتي في قمة لقاءات الجولة الثانية عشر للبريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، ويأتي سيتي خلفه بخمسة وعشرين نقطة، أي بفارق ست نقاط.

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وبرز هذا الموسم بشكل لافت تألق الثنائي ساديو ماني مع الريدز، ورحيم ستيرلينج بصفوف المواطنين، ولعبت أهدافهما دوراً كبيراً في تنافسهما على القمة والتفوق أوروبياً.

ماني لعب 15 مباراة بكل المسابقات، منها 11 بالبريميرليج، بينما شارك ستيرلينج بلقاء أقل بعد غيابه عن لقاء في بطولة الدوري، السنغالي لعب مجموع 1163 دقيقة، والإنجليزي 1186 وذلك بعد استبداله مرتين فقط مقابل أربعة للاعب ليفربول.

على الصعيد التهديفي، سجل ستيرلينج 12 هدفاً، بواقع سبعة بالدوري، وخمسة أوروبياً، بينما هز ماني الشباك عشر مرات، ستة في الدوري، ومرتين بالسوبر الأوروبي، ومثلها بالأبطال، أما في الصناعة، فيتفوق أيضاً جناح سيتي بصناعة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لنجم ليفربول.

مساهمة ماني الهجومية تظهر في تقديمه 19 تمريرة حاسمة بالدوري مقابل 21 لستيرلينج، وأوروبياً تسعة مقابل سبعة، كما فاز لاعب ساوثامبتون السابق بركلتي جزاء لفريقه بالبريميرليج، وواحد لستيرلينج بالأبطال.

ورغم اتهامات جوارديولا لنجم ليفربول بالتمثيل، ولكن ماني تسبب في حصول فريقه على ركلتي جزاء فقط، مقابل واحدة لستيرلينج.

وعلى صعيد الالتزام، لم يتعرض أي منهما للطرد، ولكن حصل ماني على بطاقة صفراء وحيدة، وأربعة لستيرلينج،