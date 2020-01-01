على طريقته الخاصة .. صلاح يسخر من طريقة احتفال كوكا بالدوري اليوناني

كوكا أول مصري يحصل على لقب الدوري اليوناني

حرص المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، على تهنئة مواطنه أحمد حسن "كوكا"؛ مهاجم أولمبياكوس اليوناني، بعد حصده لقب الدوري اليوناني.

أولمبياكوس توج بطلًا للدوري المحلي أول أمس الأحد، بعد الفوز أمام آيك أثينا بثلاثية نظيفة، ليصير كوكا المصري الأول الذي يحصد هذا اللقب.

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وكتب كوكا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أود أن أشكر امي و زوجتي و أخواتي و أهلي و اصدقائي على المساندة و التشجيع الدائم، و اخص جزيل الشكر لكل من ساندني من بلدي الحبيب مصر".

وأضاف: "كما افتخر أن أكون أول مصري يأخذ بطولة الدوري اليوناني، و إنه لفخر كبير لي أن أكون سبب في رفع علم بلدي و اسمها".

محترف أولمبياكوس اختتم: "مشوار طويل و صعب و لكن لكل مجتهد نصيب".

صلاح رد على تغريدة كوكا بطريقة ساخرة، مداعبًا إياه: "نعم يا فتى فنحن جميعًا نشكرك ونتمنى لك التوفيق".

نعم يا فتى فنحن جميعًا نشكرك ونتمنى لك التوفيق😀 — Mohamed Salah (@MoSalah) July 20, 2020

يذكر أن رفاق المحترف المصري حصدوا لقب الدوري اليوناني بعدما جمعوا 66 نقطة من 26 مباراة، إذ فازوا في 20 لقاء، وتعادل في ستة، ولم يتلقوا أي هزيمة.