أنيلكا: صلاح وماني ليسا بحاجة لريال مدريد!

يستمر الجدل حول انتقال ثلاثي هجوم ليفربول...

تحدث نيكولاس أنيلكا عن كل من محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث يرى أن جميعهم "يتمتعون بجودة اللعب في ريال مدريد"، ويرى اللاعب الفرنسي السابق أنه يجب على الثلاثي أن يتطلعوا للبقاء في ليفربول.

ويستمر الجدل حول انتقال ثلاثي هجوم ليفربول، عقب فوز فريق يورجن كلوب بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي خلال الأشهر الـ13 الأخيرة.

حيث قيل أن أبرز لاعبي الفريق سيبحثون عن تحديات جديدة في أندية أخرى، ومن بينهم بطبيعة الحال صلاح وماني وفيرمينو خاصة في ظل الأنباء عن انتقالهم إلى الدوري الإسباني.

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غير أن أنيلكا حذر من أن العشب قد لا يكون أكثر خضارًا في مكان آخر.

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وقال أنيلكا في حواره مع صحيفة "ليفربول ايكو": "إنهم جبهة مدهشة"

وتابع "أنا أحبهم جميعًا ، خاصة روبرتو فيرمينو لأنه مفتاح نجاح محمد صلاح وساديو ماني.

وواصل "صلاح وماني يصنفان ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم الآن

وأضاف "لكن ليفربول اليوم يمكن أن يتنافس مع ريال مدريد حتى لا يضطروا للتحرك. ليفربول هو المكان المناسب ".

ويشعر أنيلكا بأن أولئك الموجودين حاليًا في فريق كلوب يجب أن يتطلعوا إلى الحصول على المزيد من الميداليات قبل التفكير في أي تحركات إلى مكان آخر

حيث قال اللاعب الفرنسي السابق عن فوز لقب البريميرليج الذي لا ينسى: "يمكن للاعبين أن يشعروا بالفخر بعد 30 عامًا من الانتظار".

وأردف "إنه لأمر مخز أن يأتي في نفس وقت فيروس كورونا حتى لا يتمكنوا من الاحتفال مع المعجبين كما يجب".

وتحدث عن يورجن كلوب قائلًا "كلوب عبقري. أحب عمله ، كما هو مع لاعبيه واللاعبين الذين وقّع معهم. إنهم لاعبون من الدرجة الأولى".

واختتم "إنه سوف يكون قادرًا على المنافسة لسنوات عديدة. أعاد كلوب النادي إلى حيث يستحق".