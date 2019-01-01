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محمد الكويكبي يرفض تجديد عقده مع الاتفاق

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تقارير تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي النصر
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى تمسك اللاعب محمد الكويكبي لاعب فريق الاتفاق لكرة القدم، بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن الكويكبي رفض جميع عروض التجديد التي قدمت له من قبل إدارة نادي الاتفاق بحجة أن عقده لا يزال ساريًا وتبقى منه موسمان.

وكانت تقارير تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي النصر الذي أبدى رغبته في التعاقد معه بأكثر من مناسبة.

الكويكبي رفض إطلاقا التجديد للاتفاق خلال الوقت الحالي، وأبلغهم بأنه سيجتمع معهم على طاولة المفاوضات عند اقتراب نهاية عقده.

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 وأوضحت التقارير أن ما يزيد من تمسك اللاعب بعدم تجديد العقد الحالي هو الغموض الذي يكتنف مصير إدارة خالد الدبل، في ظل المؤشرات بأن الموسم الحالي سيكون الأخير لها.

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