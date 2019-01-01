جوزيف دي سوزا يعود إلى الأهلي

اللاعب قد خضع لفترة علاج بعد إجرائه لجراحة في عضلات البطن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل أمس إلى جدة اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط النادي الأهلي، قادمًا من بلاده بعد أن استكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان اللاعب قد خضع لفترة علاج بعد إجرائه لجراحة في عضلات البطن في شهر يناير الماضي وبات اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات.

جوميز مهاجم الهلال يسافر إلى تركيا لمدة يومين لإجراء فحوصات طبية يجريها بشكل دوري على حالته البدنية مع طبيبه الخاص ✈️ pic.twitter.com/ncdkoarK1a — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

الراقي كان قد أعلن أنه أنهى أزمة دي سوزا وقام بدفع المستحقات المالية للصفقة بالكامل، وبالفعل أخطرت اللاعب بالعودة للتدريبات، لكن الجانب التركي نفى ذلك.

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ولا يستطيع اللاعب جوزيف دي سوزا المشاركة مع فريقه الأهلي خلال المتبقي من مباريات هذا الموسم لاستبعاده من قائمة الفريق المعتمدة منذ فترة الانتقالات الشتوية.

وكان قرار الاستبعاد بسبب حاجته لفترة طويلة من العلاج والتأهيل للإصابة التي كان يشكو منها في عضلات البطن مما جعل الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الأهلي السابق يفضل عدم قيده.