بقرار المحكمة.. سحب ميدالية من لاعبة أمريكا في أولمبياد باريس ومنحها لبطلة رومانيا!

4 ثوانٍ أضاعت البرونزية

قضت محكمة التحكيم الرياضية بمنح الرومانية آنا باربوسو الميدالية البرونزية في منافسات الحركات الأرضية للجمباز بأولمبياد باريس 2024، وسحبها اللاعبة الأمريكية جوردان تشيليز.

وكانت آنا قد احتلت المركز الثالث في المنافسات خلف البرازيلية ريبيكا أندرادي والأمريكية سيمون بايلز، فيما جاءت تشيليز في المركز الخامس، قبل أن يتقدم مدربها باحتجاج على درجاتها، ليقرر الحكام الاستجابة وزيادة درجاتها إلى 13.766 وترتقي للمركز الثالث.

وتقدمت رومانيا بطعن على قرار الحكام، وأرجعت ذلك إلى أن الولايات المتحدة احتجت على النتيجة بعد دقيقة و4 ثوانٍ من قرار الحكام، علمًا بأن اللوائح تنص على تقديم الاحتجاج في أقل من دقيقة.

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وقالت المحكمة الرياضية في منطوق الحكم: "لم يكن على الحكام تغيير نتيجة تشيليز، لأن الاحتجاج جاء بعد دقيقة و4 ثوانٍ أي خارج المدة القانونية لتقديم الاحتجاج".

وأصدر اتحاد الجمباز الأمريكي واللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية بيانًا مشتركًا بشأن تجريد تشيليز من ميداليتها، جاء فيه: "لقد دمرنا حكم محكمة التحكيم الرياضية".

وشاركت تشيليز عبر حسابها على "إنستجرام" العديد من الرموز التعبيرية لقلب محطم، قبل أن تكتب: "سأبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي للاهتمام بصحتي النفسية".