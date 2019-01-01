محرز يكشف عن رد فعل نجوم مانشستر سيتي على فوز ليفربول

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه علم نتيجة مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس قبل مواجهة تشيلسي.

كشف النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي عن معرفة زملائه بنتيجة مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس ضمن مواجهات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي قبل لعب مباراة تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، وأكد خلالها أن الفريق عليه التركيز على نتائجه فقط ومحاولة تحقيق الفوز بكل المباريات الممكنة.

وقال محرز عن نتيجة مواجهة ليفربول وكريستال بالاس: "علمنا قبل بداية المباراة أنهم حققوا الفوز لكننا كان علينا أن نحاول الفوز أيضًا بأي حال من الأحوال".

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وأضاف: "لو حققوا الفوز أو تعرضوا للهزيمة لا يجب أن يكون لذلك أي تأثير علينا، يجب أن نحاول الفوز فتلك هي عقليتنا نريد الانتصار في كل الظروف".

وأكمل: "لا ننظر كثيرًا لليفربول ففي بعض الأوقات بالموسم الماضي كانوا يتفوقون علينا بحوالي ١٠ نقاط بجدول ترتيب البطولة، رغم ذلك استمررنا في القتال".

وأنهى تصريحاته: "يجب علينا أن نحاول الفوز بكل مباراة ممكنة كما اعتدنا أن نفعل من قبل، وفي النهاية سنرى كم نقطة نستطيع أن نحققها في السباق على الدوري".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول وبفارق تسع نقاط للأخير.