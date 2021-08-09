ًمحرز يكشف خطته لإقناع جوارديولا للعب اساسيا

محرز يريد أن يلعب على حساب جيرليش

كشف الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي عن كيفية تعامله مع المنافسة على مقعد أساسي في تشكيلة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا.

الموسم الماضي بالنسبة لمحرز كان من أفضل المواسم التي قضاها داخل ملعب اتحاد منذ قدومه من ليستر سيتي قبل 3 أعوام، حيث شارك في 48 مباراة بجميع المسابقات.

وظهر محرز مؤخرًا مع مانشستر سيتي في مباراة كأس الدرع الخيرية التي انتهت بفوز ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وعلى الرغم من مشاركة محرز بشكل أساسي إلا أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.

وفي حديث أجراه مؤخرًا الجزائري مع صحيفة "Manchester Evening News" قال: "أعتقد أن كان لدي أرقام جيدة العام الماضي لكن كان بإمكاني الحصول على المزيد، كان أدائي جيدًا للغاية، كنت سعيدًا".

وأضاف: "ساعدتني المنافسة في مانشستر سيتي كثيرًا على التحسن، المدرب أيضًا، إنه متطلب للغاية ويدفعك حتى النهاية".

واختتم تصريحاته وقال: "يجب أن تكون قويًا عقليًا لتتقدم إلى الأعلى، كل ما عليك هو العمل الجاد واللعب بشكل جيد في كل مباراة، كلما لعبت أفضل لديك فرصة أكبر للمشاركة".

ويفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة صعبة ضد توتنهام خارج ملعبه في 15 أغسطس المقبل.

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدرع الخيرية