مدرب توتنهام يحسم مصير كين: هاري معنا، وسأتحدث معه!

المدير الفني لنادي توتنهام نونو سانتو يؤكد على استمرار هاري كين رفقة الفريق.

أكد نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي توتنهام أن رحيل هاري كين ليس خيارًا بالنسبة لهم في النادي اللندني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانتو عقب المباراة الودية التحضيرية التي لعبها فريقه اليوم ضد جاره آرسنال.

وكان توتنهام قد حقق الفوز وديًا على آرسنال اليوم بهدف نظيف سجله سون هيونج مين في الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء.

ما الذي قاله سانتو عن هاري كين؟

سانتو أكد على أن هاري كين متواجد مع توتنهام ولن يرحل عن صفوف الفريق في الصيف الجاري لمانشستر سيتي كما اقترحت تقارير عديدة.

وقال سانتو: "هاري معنا، كان يجب أن يخضع لعملية عزل بعد عودته، سأتحدث معه بمجرد أن يكون ذلك ممكنًا".

ما الذي قاله المدير الفني لتوتنهام عند سؤاله عن لاوتارو مارتينيز؟

مدرب نادي توتنهام رفض بشكل قاطع التعليق على إمكانية ضم لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر الإيطالي في الصيف.

وأضاف سانتو: "لن أتحدث عن أي لاعب، سأتحدث فقط عن هؤلاء الذين معي في توتنهام ولا شيء آخر".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن مانشستر سيتي مستعد لضم كين مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

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