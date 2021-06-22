محرز يقدم "خاتمًا بقيمة قياسية" لخطيبته الجديدة

رياض محرز تقدم لخطبة تايلور وارد، وقدم خاتمًا بقيمة خيالية للفوز بموافقتها.

أعلن رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطبته على تايلور وارد، ابنة اللاعب السابق آشلي وارد، خلال الأيام الماضية.

رياض محرز، صاحب الثلاثين عامًا، تقدم لخطبة تايلور وارد التي يواعدها منذ 16 شهرًا خلال العطلة التي يقضيانها في جزيرة ميكونوس في بحر إيجة باليونان.

وشاركت تايلور، 23 عامًا، الأخبار السعيدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، حيث شاركت صورتين مع زوجها المستقبلي مع تعليق: "نخب حياتنا القادمة".

وعرضت الصورة تايلور مع ابتسامة عريضة، بينما رفع رياض محرز يدها اليسرى لاستعراض الخاتم الماسي البراق الذي قدمه لخطبتها.

وبدا أن تايلور تستمتع بخطبتها، حيث نشرت قائلة لمتابعيها: "لا يوجد أفضل منه لأعيش معه هذه الحياة، لا أطيق الانتظار حتى نكبر معًا".

ما هي قيمة الخاتم الذي قدمه رياض محرز لخطيبته الجديدة؟

حسب صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن رياض محرز قضى وقتًا طويلًا في اختيار خاتم الخطوبة المثالي لمفاجأة صديقته تايلور.

وقال المصدر: "لم تكن تايلور تتوقع ذلك إطلاقًا، كانت تحلق فوق القمر، اختار رياض الخاتم بنفسه، وصنعه خصيصًا من أجلها".

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن قيمة الخاتم الذي قدمه رياض محرز لخطبة تايلور وارد تبلغ 466.5 مليون يورو، وهي قيمة خيالية.

وتأتي أخبار الخطوبة بعدما قام الثنائي بدفع مبلغ 2.3 مليون يورو لشراء منزلهما المشترك الأول معًا قبل قرابة شهرين.

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