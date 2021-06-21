لم يصمد أمام احتفاله مع برشلونة .. ميسي "الأرجنتين" يوقع لمشجع "برازيلي"

ميسي يوقع لمشجع برازيلي في التدريبات

أوفى ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، بوعده مع أحد المشجعين وقرر التوقيع على الوشم الذي يحمل احتفال مميز للبرغوث مع برشلونة.

الوشم يحمل صورة احتفال ميسي الشهير على ملعب "سانتياجو برنابيو" حينما سجل هدف فوز برشلونة على ريال مدريد في الوقت القاتل يوم 23 أبريل 2017 وخلع قميصه موجهًا إياه إلى الجماهير.

القصة بدأت حينما رأى ميسي صورة للوشم عبر "انستجرام" وأبدى إعجابه بالصورة وعلّق برغبته في توقيع هذا الوشم، فما كان من المشجع البرازيلي إلا أن حضر إلى التدريبات ليحظى بتوقيع أسطورة الأرجنتين.

Lionel Messi kept his promise to sign this Brazilian fan's incredible back tattoo 👏



(via @tatografias) pic.twitter.com/tR1WR6rfqj — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2021

وتسبب موقف ميسي في انتشار الوشم مع إضافة توقيع ميسي له ليشبه ما حدث في تدريبات الأرجنتين.

ويتواجد البرغوث في البرازيل حاليًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا والتي كان من المقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا لكن بسبب أزمة كورونا والمشاكل السياسية في كولومبيا تقرر نقلها إلى البرازيل.

ويستعد الأرجنتين لمواجهة باراجواي فجر الغد، 22 يونيو، بحثًا عن الانتصار الثاني في البطولة للاقتراب أكثر من صدارة المجموعة الأولى.

ورغم أنّ التأهل من دور المجموعات ليس معقدًا نظرًا لتكون المجموعة من 5 أندية يتأهل 4 منها، لكن الصدارة ضرورية لتجنب مواجهة البرازيل في ربع النهائي.

وكانت الأرجنتين قد وصلت إلى النهائي في نسختي 2015 و2016 وخسرت البطولة أمام تشيلي بركلات الترجيح، ثم وصلت في نسخة 2019 إلى نصف النهائي وخسرت أمام البرازيل لتحقق المركز الثالث بالفوز على تشيلي.

After Lionel Messi signed the guy's back, the fan got Messi's signature tattooed. Image credit @gustavohofman. https://t.co/kaVxY6OF9R pic.twitter.com/mlGBuX8xFT — Roy Nemer (@RoyNemer) June 20, 2021

اقرأ أيضًا: -

رونالدو إلى برشلونة وميسي قد يرحل .. هل نرى المستحيل يتحقق؟!

قبوله تهمة له .. ردود الأفعال حول اعتذار الجابر لنواف بن سعد

شركة سعودية تقترب من الحصول على حقوق الدوري الإيطالي