محرز يرد على اتهامه لزملائه في سيتي بعدم الاكتراث بكرة القدم

رياض محرز يرد على التصريحات المنسوبة إليه بأن لاعبي مانشستر سيتي لا يهتمون بكرة القدم.

​رد النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على التصريحات التي نُسبت إليه مؤخرًا بأن بعض زملاءه في الفريق لا يظهرون أي اهتمام بكرة القدم.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية نشرت تصريحات على لسان محرز، من المفترض أنه أدلى بها لأحد البرامج التلفزيونية الفرنسية، هاجم خلالها بعض لاعبي كرة القدم.

التصريحات المنسوبة إلى محرز جاء فيها: "أنا على اتصال ببعض الزملاء الذي يتمتعون بمسيرة مذهلة، لكنهم لا يحبون كرة القدم".

وأضاف: "إنهم يقومون بذلك لأنهم يحصلون على كثير من المال، إنهم ملزمون بذلك، إنهم يحبون اللعبة وهي كل ما يعرفونه، لكنهم لا يشاهدون المباريات، ولا يهتمون بذلك".

وتابع: "في الكثير من المرات في غرف الملابس أحاول التحدث عن الفرق وماذا فعلت، حتى لو كان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لا أجد اهتمامًا".

وأكمل: "إذا كنت تحب كرة القدم، فلن تأتي للسؤال عن نتيجة نصف نهائي دوري الأبطال في اليوم التالي".

محرز، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قرر الرد على تلك التصريحات المنسوبة إليه.

وقال محرز: "لم أقل تلك التصريحات أبدًا أو أي شيء قريب من ذلك".

❌ Never said this or anything close to this 🤫🤫🤫 https://t.co/Jam6VzBwJn — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 2, 2021

ويتواجد محرز حاليًا مع منتخب الجزائر، الذي يستعد لخوض الجولتين الأولى والثانية من المرحلة قبل الأخيرة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، أمام منتخبي جيبوتي وبوركينا فاسو.

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