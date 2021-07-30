محرز وديبالا ونجم أتلتيكو، من الأنسب لفصل جريزمان عن برشلونة؟

صفقة تبادلية تلوح في الأفق

غياب الاستقرار أصبح هو العنوان الرئيسي لمسيرة أنطوان جريزمان مع برشلونة، مع انتشار التكهنات في كل صيف حول رحيله.

اللاعب ظهر بمستوى جيد في نهاية الموسم الماضي وخلال يورو 2020، ومع ذلك تظل الشائعات محيطة بمستقبله هذا الصيف.

العديد من الصحف أكدت أن اللاعب يرفض تخفيض راتبه من أجل مساعدة لبرشلونة لتجديد عقد ليونيل ميسي، ليبدي النادي الكتالوني ترحيبه بالتخلي عنه لحل الأزمة المالية.

القيمة السوقية لجريزمان تصل إلى 60 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ولكن مع تقدمه في العمر ووصوله إلى 30 سنة، يبدو الأمر صعبًا على بعض الأندية لتحمل هذه التكلفة.

ولذلك ظهرت بعض المقترحات بصفقات تبادلية، نستعرض أنسبها لبرشلونة وللاعب نفسه..

باولو ديبالا

النجم الأرجنتيني يعتبر هو الأنسب من حيث تشابه مركزه وصفاته مع جريزمان، ولكنه يمنح برشلونة خيارًا أصغر سنًا وأمامه فرصة للتطور.

أرقام صاحب الـ27 سنة ممتازة مع يوفنتوس، حيث سجل 100 هدف وصنع 41 في 254 مباراة، ويجيد لعب الكرات الثابتة والتسديد القوي المركز بالقدم اليسرى.

العيب الأكبر في ديبالا، هو أن رونالد كومان قد يواجه نفس المشكلة التي يعاني منها مع جريزمان، وهو إيجاد المكان الأنسب له في ظل وجود ليونيل ميسي.

هل يقوم بتوظيفه كصانع ألعاب؟ المركز الذي تألق فيه سابقًا مع يوفنتوس؟ كل الحلول متاحة وبكل تأكيد سيكون صفقة رابحة، تضيف صبغة أرجنتينية جديدة للفريق بجوار ميسي وسيرخيو أجويرو.

عيب آخر لديبالا وهو الإصابات التي طاردته الفترة الأخيرة، حيث ظهر في 26 مباراة فقط بواقع 1363 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع 3 على مدار الموسم الماضي.

ومع ذلك وبالنظر إلى تاريخ الأرجنتيني سنجد أنه لا يعاني من مشاكل ضخمة مزمنة، بل مجرد إصابات عادية يتعرض لها أي لاعب.

ثلاثي مانشستر سيتي

تقارير إسبانية خرجت مؤخرًا لتؤكد اهتمام برشلونة بكل من رياض محرز، رحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا للدخول في صفقة تبادلية مع جريزمان.

مانشستر سيتي بحاجة إلى مهاجم، المكان الذي يجيد جريزمان اللعب فيه، لذلك قد تكون فكرة جلب الفرنسي مناسبة لخلافة أجويرو بهجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ولكن من الأنسب من بين الثلاثي لبرشلونة؟ محرز ربما تكون لديه نفس المشكلة، حيث يجيد اللعب كجناح أيسر المركز الذي يلعب به ميسي ولا يمكن استبداله.

تبديل مركز ميسي قد يحدث مثلما شاهدنا أكثر من مرة، والنجم الجزائري قادر على التألق في الدوري الإسباني، لكنه شدد أكثر من مرة على سعادته مع سيتي بعد حصوله أخيرًا على الفرصة.

ستيرلينج يبدو أقل استقرارًا مع الفريق الإنجليزي، بعدما قضى معظم الموسم الماضي على دكة البدلاء، وبرشلونة لديه مشكلة في مركز الجناح الأيسر.

تألق الجناح الإنجليزي مع بلاده في يورو 2020، يجعله ورقة مغرية جدًا لكومان، حيث يمكنه منح فريقه مميزات مختلفة عن باقي اللاعبين من حيث السرعة والقدرة على التسجيل والمراوغة.

وأخيرًا هناك لاعب مناسب بدرجة كبيرة وهو برناردو سيلفا، الذي يمتلك ميزة اللعب في أكثر من مركز، أهمها خط الوسط الذي يبحث فيه برشلونة عن لاعب.

الفريق الكتالوني يمتلك العديد من العناصر الهجومية، مثل ممفيس ديباي، أجويرو، عثمان ديمبيلي، ميسي والعائد من الإصابة أنسو فاتي بالإضافة لجريزمان، ولكنه يعاني في خط الوسط.

ولذلك قد يبدو التخلص من الفرنسي وفك الازدحام في الهجوم، لحل أزمة الوسط بضم لاعب مبدع مثل سيلفا، ربما يكون الأنسب من كل الخيارات، خاصة بعد خسارة صفقة جورجينيو فاينالدوم لصالح باريس سان جيرمان.

آرقام محرز وبرناردو وستيرلينج الموسم الماضي مقارنة بجريزمان تؤكد تفوق الأخير، ولكن هذا لا يمنع إمكانية التغيير..

ولكن يبقى السؤال هنا، هل يوافق بيب جوارديولا على التخلي عن أي الثلاثي؟ الإجابة ربما تكون نعم ولكن بشرط النجاح في ضم جاك جريليش من أستون فيلا.

تبادل مع أتلتيكو مدريد

هذه الصفقة التبادلية ربما تكون الأنسب لجريزمان أكثر من أي شخص آخر، نظرًا لعدم تمكن اللاعب من استعادة مستواه مع فريقه السابق.

أتلتيكو مدريد قد يرحب بعودة جريزمان مرة أخرى، وكلمة السر قد تكون ساؤول نيجويز، الذي يريد تغيير المشهد لخوض تجربة جديدة.

ساؤول يمثل نفس ميزة برناردو سيلفا، حيث يجيد اللعب في خط الوسط ويمتلك مسيرة مبهرة مع أتلتيكو.

صاحب الـ26 سنة قيمته السوقية 40 مليون يورو، لذلك قد يكون أتلتيكو بحاجة لدفع المزيد من المال، وهو ما ينعش خزينة برشلونة بشكل أكبر.

وفي النهاية نجد أن كل الخيارات مناسبة ماليًا، حيث بكل تأكيد سيتقاضى كل هؤلاء رواتب أقل من جريزمان، ولكن الأفضلية تميل بحد أكبر نحو ساؤول وبرناردو سيلفا لحل أزمة الوسط، وبشكل أقل ديبالا الذي يمتلك نفس خواص جريزمان تقريبًا.

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