رسالة تحذير شديدة اللهجة من كومان لنجوم برشلونة

رونالد كومان مدرب برشلونة يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الفريق خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

بعد عودة لاعبي نادي برشلونة من عطلتهم الصيفية، وجدوا مدربًا جديدًا تمامًا، صحيح أنه نفس الشخص الذي تركوه في الموسم الماضي، لكن اللاعبين وجدوا أن شخصية الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني تغيرت بشكل ملحوظ.

ورغم محاولات جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة للحصول على مدرب جديد في نهاية الموسم الماضي، إلا أنه في نهاية المطاف استقر على استمرار كومان.

لكن إدارة برشلونة اتفقت مع كومان على أمرين رئيسيين، أنها ستقوم بتدعيم الفريق ضمن الإمكانيات المالية المتاحة أمامها، وأن تدعيم الصفوف بالتبعية سيتوجب من الهولندي مطالبة اللاعبين بالمزيد.

ما هي رسالة كومان إلى لاعبي برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن كومان وطاقمه التدريبي يبذلون جهدًا واضحًا لإيصال رسالة شديدة اللهجة إلى جميع اللاعبين، مفادها أن ما كان يمكن اعتباره نجاحًا في الموسم الماضي لن يكون كذلك في الموسم المقبل، وأنه سيرفع سقف التحدي على الجميع.

وكان أول أسبوعين من فترة التحضير للموسم الجديد كافيين حتى تشعر غرفة ملابس برشلونة بالتغيير في الأجواء، وأن الطاقم الفني رفع مستوى العمل، ورغم ذلك إلا أن الأجواء لا تزال جيدة لكن دون السماح بأي حالة من الاسترخاء.

وأشارت "سبورت" إلى أن المعدين البدنيين يضغطون على اللاعبين في الجلسات التدريبية حتى تتم التمارين بالشدة القصوى، ويعد هذا من الجوانب التي شدد عليها كومان، وكان المدرب هو الذي أصر على أن يتوجه الفريق إلى ألمانيا لمدة أسبوع للعمل تكتيكيًا وبدنيًا في أجواء مختلفة.

ماذا طلب كومان من لاعبي برشلونة؟

"هذا العام عليكم أن تقدموا أكثر بكثير مما قمتم به في الموسم الماضي"، كانت هذه الرسالة التي نقلها كومان إلى اللاعبين عدة مرات منذ بداية التحضير للموسم الجديد، ليس فقط في المحادثات الجماعية، لكن أيضًا في المحادثات الخاصة مع لاعبيه.

كومان ركز في الموسم الماضي على استعادة روح التنافس في الفريق بعد خسارته بنتيجة 8-2 ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ويركز الهولندي في الموسم المقبل على ألا يرتكب اللاعبون نفس الأخطاء التي أدت إلى فقدانهم الألقاب مؤخرًا.

كومان يتوافق مع الإدارة

وكشفت "سبورت" أن اللاعبين أكدوا أن كومان يبدو أكثر ثقة حاليًا، لكنه أصبح شخصًا متطلبًا بشكل أكبر، حيث يعرف المدرب أن مستقبله يعتمد على نجاحه في الموسم المقبل.

ويتواصل كومان بشكل دائم مع الإدارة الرياضية لمعرفة تقدم عملية خروج اللاعبين الزائدين عن الحاجة، وما إذا كانت هناك صفقات جديدة محتملة.

ويشعر كومان أنه أقوى حاليًا، لأن لابورتا نفسه هو من طلب منه رفع مستوى التحدي أمام جميع اللاعبين.

اقرأ أيضًا