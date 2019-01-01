أبوتريكة: محرز يستحق المنافسة على الكرة الذهبية

عقب التتويج مع الجزائر بأمم إفريقيا 2019

يعتقد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن النجم الجزائري رياض محرز، يستحق المنافسة على الكرة الذهبية هذا الموسم.

محرز نجح مساء الجمعة في الحصول على لقب كأس أمم إفريقيا مع الجزائر، عقب التغلب على المنتخب السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي ذلك بعد فوزه مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكذلك لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد تريكة أن قبل البطولة لم يكن محرز مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية، لكنه الآن يجب وضعه في الصورة.

وقال نجم الفراعنة السابق، أن مستوى محرز المميز وتأثيره مع الجزائر في أمم إفريقيا، يضعه بقوة ضمن الترشيحات.

وطالب تريكة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتأخير التصويت لما بعد نهاية الموسم بقليل، لمنح الفرصة لجميع اللاعب لإثبات نفسهم بشكل أكبر.

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يذكر أن الترشحيات قبل البطولةة، كانت تصب في صالح الخماسي ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وليونيل ميسي ومحمد صلاح.